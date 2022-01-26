林秉樞父親筆信護子 高嘉瑜律師：懷疑林還在操作 仍有羈押必要

立委高嘉瑜的律師李永裕（中）上午受訪表示，高嘉瑜不打算提民事求償，也不會追究林秉樞的女助理。（記者張文川攝）

2022/01/26 12:26

〔記者張文川／台北報導〕立委高嘉瑜去年遭男友林秉樞施暴，檢方昨天依涉犯8項罪名起訴林秉樞。高嘉瑜的委任律師李永裕今受訪表示，懷疑林秉樞還在操作林父寫親筆信給媒體，移審後仍有羈押必要；李也說高嘉瑜目前不打算民事求償，主要是要讓林秉樞接受法律制裁，如何賠償只是其次；對於幫林做事的2名女助理，高嘉瑜「感同身受、將心比心」不予追究。

林秉樞的父親昨天提供親筆信給媒體表達護子心聲，聲稱兒子長期知覺失調，無法承受壓力，容易失控暴怒；對此，李永裕表示天下父母心，縱使小孩犯下滔天大罪，身為父母都會替小孩求情，這是天性，不須過度評論，不過精神疾病不是拿來做為脫罪、卸罪的理由和藉口，誤導社會大眾非常不恰當，以為拿到精神診斷證明就能脫罪。

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李永裕說，知覺失調的人理論上不會全部否認自己的行為，且親筆信出現的時機這麼剛好在林秉樞被起訴後，高嘉瑜委員也很懷疑是不是林秉樞在操作。相信法官都是職業法官，看過非常多案例，絕對不會讓被告以精神上的抗辯來脫罪。

對於當初聲押理由包括「散布猥褻影像罪」，但昨天起訴卻無此罪，李永裕表示，林秉樞先前有散布其他被害女子的猥褻照片給林的朋友，我方已提出Line對話紀錄和照片證據給檢察官，但檢察官在起訴書中並未處理，高嘉瑜說不知道檢方還在處理中還是有漏掉，這部分我們不了解。

高嘉瑜未打算提民事求償 也不追究2女助理

李永裕說，高嘉瑜目前沒有打算提出民事求償，因為主要是讓林秉樞接受法律制裁，至於怎麼賠償都是其次；起訴內容已經詳述即使在11月29日也就是新聞披露之後，林秉樞仍繼續恐嚇高嘉瑜，當時也因此構成羈押理由，現在起訴了，如果林秉樞還是否認犯行，應該有予以繼續羈押的必要。

李永裕說，起訴書披露林秉樞的2位女助理因有自己的私密照在林手上，林秉樞以此有意無意逼迫女助理幫他偽造文件等犯行，高嘉瑜對於被害助理也是感同身受、將心比心，所以對於助理都是不予追究。

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