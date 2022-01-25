酒駕累犯「預防性羈押」？ 黃偉哲：只要有效都可思考

新北市長侯友宜提出針對酒駕累犯實施「預防性羈押」的建議，對此，台南市黃偉哲今天受訪表示不反對。（記者洪瑞琴攝）

2022/01/25 19:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央修法通過酒駕肇事與未肇事者提高刑責，台南市府將加強易酒駕熱點攔檢稽查，市長黃偉哲要求相關單位配合，落實執行「酒駕零容忍」。對於新北市長侯友宜今（25）日提出針對累犯實施「預防性羈押」的建議，黃偉哲則受訪表示不反對。

黃偉哲表示，社會上對於酒駕行為已經深惡痛絕，只要能夠有效遏止，沒有不可以的，他都贊成，但是所謂累犯「預防性羈押」，如何認定要不要羈押，要羈押多久？他不清楚侯市長的想法，還待社會討論。

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今天市政會議，市府警察局統計指出，南市去（2021）年共取締酒後駕車6479件，其中移送公共危險罪4232件，顯示民眾酒駕情形仍多。

黃偉哲表示，執法和宣導雙管齊下，立法院已經三讀通過新法條，執行層面要加強，同時考量到警察工作負擔很重，尤其在加強重點節日安全維護這段期間，除了警務員警之外，也可善用協勤人員一起來保衛安全。

市警局交通大隊表示，新法對於酒駕累犯與同車乘客加重罰則，未來將會分析酒駕事故大數據，除不分時段針對熱點加強執法，另針對KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所的停車場外圍道路，將會加強攔檢稽查。對於5年內酒駕累犯，將強制轉介衛生局進行酒癮戒治，從根源降低酒駕發生原因。

勞工局表示，針對建築工地勞工（如高架作業員）不定時檢查是否飲酒，除可防範、約制酒駕情事外，亦可降低工安意外，違者以違反工安處罰。

此外，交通局協調計程車業者在餐廳外排班或提供飲酒代駕乘坐折扣優惠，以降低酒駕風險。

據了解，立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」加重酒駕罰責，累犯公布姓名照片，乘客連坐最重罰1.5萬元，新北市長侯友宜認為，除了這些做法之外，執法面應再思考針對累犯實施「預防性羈押」，以因應民眾期待。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南將針對易酒駕熱點外圍道路加強攔檢。（記者洪瑞琴攝）

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