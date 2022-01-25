為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嚴懲酒駕無法律假期 澎湖3人春節前夕發監執行

    春節假期法律不打烊，澎湖檢警嚴懲酒駕。（記者劉禹慶攝）

    春節假期法律不打烊，澎湖檢警嚴懲酒駕。（記者劉禹慶攝）

    2022/01/25 19:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節將屆！澎湖地檢署貫徹嚴懲酒駕政策無法律假期，為防免酒駕肇事造成無辜民眾傷亡憾事一再發生，今日一口氣發監執行3名酒駕公共危險之受刑人，其中更駁回莊姓受刑人（男，51年次）易科罰金聲請，予以發監執行。

    澎湖地檢署表示，莊姓受刑人所犯酒駕公共危險罪，雖經台灣澎湖地方法院判處有期徒刑5月確定，得聲請易科罰金，但地檢署檢察官審酌莊員前已有酒駕公共危險罪，經法院判決有罪確定紀錄，又於去年9月間涉犯酒駕公共危險案件，顯見其自制力不佳且漠視法律，整體考量後，駁回其易科罰金之聲請，發監執行。

    另外，立法院甫於24日三讀通過刑法第185條之3修正案，將酒後駕車之刑事責任提高至有期徒刑3年，足見國人對酒駕案件之厭惡，澎湖地檢署再次提醒民眾切勿以身試法，縱使年關將至也無法律假期，對酒駕案件之偵查、執行，澎湖地檢署均會從速、從嚴依法偵辦，以正法紀。

    根據澎湖地檢署統計，澎湖酒駕次數最高紀錄為12次。（在其他縣市10次、澎湖2次）；酒測值最高紀錄為每公升1.45毫克；罰款金額最高10萬元（為法院併科罰金數）。今年因立法院修法通過，加重刑責與罰鍰，澎湖地檢署強調為捍衛用路人的安全，針對酒駕案件絕不寬貸，一律從嚴進行偵辦，希望達到遏阻效果，避免酒駕造成人命傷亡及家庭夢碎憾事一再發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱立倫批民進黨修法「打假球」 鄭運鵬打臉：虧他當過半屆立委
    2022/01/25 17:49

    朱立倫批民進黨修法「打假球」 鄭運鵬打臉：虧他當過半屆立委
    抓酒駕不手軟 國7隊農曆春節國3、國6交流道「封閉式」攔檢
    2022/01/25 13:36

    抓酒駕不手軟 國7隊農曆春節國3、國6交流道「封閉式」攔檢

    福虎生豐好運到 壬寅年走春禮盒推薦
    東警大執法 花防部二兵返鄉酒駕被逮
    2022/01/25 12:25

    東警大執法 花防部二兵返鄉酒駕被逮
    酒駕累犯 侯友宜建議「預防性羈押」
    2022/01/25 10:25

    酒駕累犯 侯友宜建議「預防性羈押」

    塑崩褲新年限量色上市！抽萬元現金
    女子吃薑母鴨後騎車滑手機被攔下 酒測超標
    2022/01/25 08:51

    女子吃薑母鴨後騎車滑手機被攔下 酒測超標
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播