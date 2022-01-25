嚴懲酒駕無法律假期 澎湖3人春節前夕發監執行

春節假期法律不打烊，澎湖檢警嚴懲酒駕。（記者劉禹慶攝）

2022/01/25 19:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節將屆！澎湖地檢署貫徹嚴懲酒駕政策無法律假期，為防免酒駕肇事造成無辜民眾傷亡憾事一再發生，今日一口氣發監執行3名酒駕公共危險之受刑人，其中更駁回莊姓受刑人（男，51年次）易科罰金聲請，予以發監執行。

澎湖地檢署表示，莊姓受刑人所犯酒駕公共危險罪，雖經台灣澎湖地方法院判處有期徒刑5月確定，得聲請易科罰金，但地檢署檢察官審酌莊員前已有酒駕公共危險罪，經法院判決有罪確定紀錄，又於去年9月間涉犯酒駕公共危險案件，顯見其自制力不佳且漠視法律，整體考量後，駁回其易科罰金之聲請，發監執行。

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另外，立法院甫於24日三讀通過刑法第185條之3修正案，將酒後駕車之刑事責任提高至有期徒刑3年，足見國人對酒駕案件之厭惡，澎湖地檢署再次提醒民眾切勿以身試法，縱使年關將至也無法律假期，對酒駕案件之偵查、執行，澎湖地檢署均會從速、從嚴依法偵辦，以正法紀。

根據澎湖地檢署統計，澎湖酒駕次數最高紀錄為12次。（在其他縣市10次、澎湖2次）；酒測值最高紀錄為每公升1.45毫克；罰款金額最高10萬元（為法院併科罰金數）。今年因立法院修法通過，加重刑責與罰鍰，澎湖地檢署強調為捍衛用路人的安全，針對酒駕案件絕不寬貸，一律從嚴進行偵辦，希望達到遏阻效果，避免酒駕造成人命傷亡及家庭夢碎憾事一再發生。

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