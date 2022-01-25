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    首頁　>　社會

    林秉樞被起訴8大罪！2支iPhone藏大量涉案影像 檢方聲請沒收

    新北地檢署偵辦立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案，今依最重可處5年以下的妨害電腦使用、傷害等8大罪起訴；案發之初，本報曾揭露，被林秉樞用來拍攝數名女子不雅影片的手機，可能不只1支，如今起訴書揭曉，林秉樞有2支手機，分別是IPHONE 12、IPHONE 13各1支，檢方均已向法院聲請沒收。 （資料照）

    新北地檢署偵辦立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案，今依最重可處5年以下的妨害電腦使用、傷害等8大罪起訴；案發之初，本報曾揭露，被林秉樞用來拍攝數名女子不雅影片的手機，可能不只1支，如今起訴書揭曉，林秉樞有2支手機，分別是IPHONE 12、IPHONE 13各1支，檢方均已向法院聲請沒收。 （資料照）

    2022/01/25 18:25

    〔記者錢利忠／台北報導〕新北地檢署偵辦立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案，今依最重可處5年以下的妨害電腦使用、傷害等8大罪起訴；案發之初，本報曾揭露，被林秉樞用來拍攝數名女子不雅影片的手機，可能不只1支，如今起訴書揭曉，林秉樞有2支手機，分別是iPhone 12、iPhone 13各1支，檢方均已向法院聲請沒收。

    新北檢揭露，林秉樞以iPhone 12手機竊錄被害的高嘉瑜，還指示賴姓女助理張貼恐嚇及誹謗文字，對高嘉瑜進行恐嚇，並利用iPhone 12手機截圖，截取高嘉瑜裸露身體隱私部位的9張影像。

    另外，林秉樞的另一支iPhone 13手機，以及Qubii豆腐頭內的記憶卡，均儲存有用以恐嚇高嘉瑜的私密影像，以及高嘉瑜遭強迫而稱給付薪水給馬姓前男友等照片及錄影檔案。

    2支手機經數位採證後，iPhone 12、iPhone 13手機，及Qubii豆腐頭的記憶卡內，被查出有大量的照片及數百個影片檔，其中並無顯示有曾遭刪除回復的資料。而扣案的錄音筆，經採證工具採證後，共採出數百個錄音檔，其中有2個已遭刪除的錄音檔已被還原回復。

    至於2支手機所上傳iCloud雲端的資料，新北檢提供公務用筆電給林秉樞使用，由林自行輸入帳號、密碼，並以其扣案iPhone 12、iPhone 13手機認證登入後，檢察事務官檢視雲端上，共有數十張私密照片，經林秉樞同意後，已將相關私密照片全數刪除，除此之外，雲端中並無其他與本案相關的資料。

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