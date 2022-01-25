國際透明組織2021年全球清廉印象指數 台灣進步3名第25創紀錄

2021年CPI（東亞）的各國分數與排名。（廉政署提供）

2022/01/25 15:07

〔記者錢利忠／台北報導〕國際透明組織（Transparency International，簡稱TI）今天公布2021年全球清廉印象指數（Corruption Perception Index，簡稱CPI），在全球180個納入評比的國家和地區中，丹麥及紐西蘭及芬蘭等3國，均以88分名列第1，為全球最清廉的國家。台灣比去年進步3分，得到68分，超過全球86%受評國家，排名也比前一年進步3名至第25名，締造1995年公布該指數以來的歷史最佳成績。

若以亞太地區觀察，我國此次排名躍升，與素有「幸福國度」之稱的不丹，同列第6名，僅次於紐西蘭、新加坡、香港、澳大利亞及日本。

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亞太地區共有31個國家納入評比，平均分數為45分，東亞各國，除了中國（45分，第66名）與北韓（16分，第174名）之外，其它各國的分數皆高於亞太地區的平均值，顯示共產國家對於貪腐問題仍無法提供有效的解決方法，民主制度仍是抑制貪腐的重要機制之一。

而由國際透明組織所屬國防安全計畫小組 （簡稱 TI-DSP）於去年11月16日發布的「政府國防廉潔指數（Government Defence Integrity Index, GDI）」評鑑成績，我國世界排名第6；另外，非營利組織TRACE於去年11月17日公布的「2021年賄賂風險指數」（2021 TRACE Bribery Risk Matrix），台灣名次亦居亞洲之冠，不論是國防廉潔指數、賄賂風險指數，台灣的表現均大放異彩。

廉政署指出，CPI主要量測各國公部門貪腐情況，以及公私部門往來互動情形主觀印象，為提高評比分數，首重降低貪腐對企業活動的不利影響，防止官商不當互動。台灣近年來致力完善反貪腐法制，推動「揭弊者保護法」草案立法，強化利益衝突迴避機制，另針對國家重大建設成立機關採購廉政平台，促進行政透明化措施，鼓勵全程作業公開透明，降低政府重大採購及公共事務推動過程的風險，均有助於提升外界對政府清廉程度的正面評價。

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