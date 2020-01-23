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全球清廉印象指數 台灣列28名、中國80名

國際透明組織今日公佈2019年清廉印象指數，我國第28名，較2018年第31名上升3名。廉政署表示，廉政是一項系統工程，有賴公、私部門共同合作。（資料照）

國際透明組織今日公佈2019年清廉印象指數，我國第28名，較2018年第31名上升3名。廉政署表示，廉政是一項系統工程，有賴公、私部門共同合作。（資料照）

2020-01-23 17:42:01

〔記者王定傳／新北報導〕國際透明組織（Transparency International，簡稱TI）今日公布2019年全球清廉印象指數（Corruption Perception Index，簡稱CPI），在全球180個納入評比的國家和地區中，紐西蘭和丹麥以87分，成為全球最清廉的國家，我國65分，排名全球第28名，為2012年新評比標準以來最佳成績；另外，中國得分41分，世界排名第80名。

廉政署今日發佈新聞稿指出，國際透明組織今日公佈2019年清廉印象指數，我國第28名，較2018年第31名上升3名；分數為65分，較2018年63分提升2分，超過全球84%受評國家，為2012年新評比標準以來最佳成績。

廉政署還指出，若以亞太地區觀察，我國名次僅次於紐西蘭（第1名，87分）、新加坡（第4名，85分）、澳大利亞（第12名，77分）、香港（第16名，76分）、日本（第20名，73分）及不丹（第25名，68分），居亞太第7名。

廉政署表示，廉政是一項系統工程，需要綜合性的策略，非單一部門可以達成，有賴公、私部門共同合作。我國2019年評鑑結果的進步，顯示落實聯合國反貪腐公約，接軌國際是正確的方向，會再加強各方面廉政措施及精進相關作為，讓世界看見我國對反貪腐工作的決心。

此外，台灣透明組織表示，世界各國排名中，紐西蘭和丹麥同樣以87分，成為全球最清廉的國家，芬蘭以86分排第三，瑞士、新加坡和瑞典同樣以85分名列第四，挪威是以84分名列第7；中國得分41分，低於全球平均分數，世界排名為第80名；索馬利亞（9分，第180名）、南蘇丹（12分，第179名）和敘利亞（13分，第178名），則是全球最貪腐的國家。

2019年全球清廉印象指數，我國排名28名。（廉政署提供）

2019年全球清廉印象指數，我國排名28名。（廉政署提供）

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