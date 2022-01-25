為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    關山警分局瑞豐所原址重建 2層樓廳舍啟用

    瑞豐派出所就地重建啟用，台東縣長饒慶鈴（右5）等人連袂剪綵。（記者陳賢義攝）

    瑞豐派出所就地重建啟用，台東縣長饒慶鈴（右5）等人連袂剪綵。（記者陳賢義攝）

    2022/01/25 14:14

    〔記者陳賢義／台東報導〕關山警分局瑞豐派出所因原辦公廳舍老舊，縣府爭取經費進行原址拆除重建，今落成啟用，全新警所共2層樓，建築面積87.61平方公尺，總樓地板面積達178.22平方公尺，配置6間待勤室；台東縣長饒慶鈴表示，期盼全新的派出所能供提供基層員警友善的勤務環境，以更優質的服務守護居民安全。

    位在台9線旁的瑞豐所已有40年歷史，因原建物老舊且空間不敷使用、耐震能力不足，無法因應新型態治安維護需求，經評估規劃於原址拆除重建。全新的辦公場所寬敞明亮、節能通風，且停車空間充足，不僅公務車輛出勤便利，也保留車位供民眾洽公停放。

    饒慶鈴表示，縣府近年持續提升警消服務品質及福利，也關心員警執勤裝備及辦公環境，去年爭取中央經費，投入逾7341萬元汰換老舊警用車輛，購置偵防車及巡邏車等84輛、巡邏及偵防機車50台，提升執勤員警的安全，增加打擊犯罪能量。

    另也陸續辦理遷建台東分局中興派出所、整建成功分局待勤室等；另為感謝員警的辛苦，縣府在有限經費下，2020年起連續3年逐年調升超勤津貼500元，目前已達1萬3500元。

    瑞豐所新建辦公廳舍為2層樓建築，空間更寬敝。（記者陳賢義攝）

    瑞豐所新建辦公廳舍為2層樓建築，空間更寬敝。（記者陳賢義攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗縣警局廳舍全國最老舊將重建 蘇貞昌送「大紅包」經費11.4億
    2021/10/18 13:55

    苗縣警局廳舍全國最老舊將重建 蘇貞昌送「大紅包」經費11.4億
    斥資6543萬元 竹縣芎林消防分隊新廳舍今動工
    2020/12/09 11:12

    斥資6543萬元 竹縣芎林消防分隊新廳舍今動工

    福虎生豐好運到 壬寅年走春禮盒推薦
    提升中市和平區救災效能 梨山分隊新廳舍落成啟用
    2020/11/02 20:54

    提升中市和平區救災效能 梨山分隊新廳舍落成啟用
    台中消防局3大隊廳舍增建今動土蓋 預計2021年完工
    2020/03/09 21:12

    台中消防局3大隊廳舍增建今動土蓋 預計2021年完工

    塑崩褲新年限量色上市！抽萬元現金
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播