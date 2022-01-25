關山警分局瑞豐所原址重建 2層樓廳舍啟用

瑞豐派出所就地重建啟用，台東縣長饒慶鈴（右5）等人連袂剪綵。（記者陳賢義攝）

2022/01/25 14:14

〔記者陳賢義／台東報導〕關山警分局瑞豐派出所因原辦公廳舍老舊，縣府爭取經費進行原址拆除重建，今落成啟用，全新警所共2層樓，建築面積87.61平方公尺，總樓地板面積達178.22平方公尺，配置6間待勤室；台東縣長饒慶鈴表示，期盼全新的派出所能供提供基層員警友善的勤務環境，以更優質的服務守護居民安全。

位在台9線旁的瑞豐所已有40年歷史，因原建物老舊且空間不敷使用、耐震能力不足，無法因應新型態治安維護需求，經評估規劃於原址拆除重建。全新的辦公場所寬敞明亮、節能通風，且停車空間充足，不僅公務車輛出勤便利，也保留車位供民眾洽公停放。

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饒慶鈴表示，縣府近年持續提升警消服務品質及福利，也關心員警執勤裝備及辦公環境，去年爭取中央經費，投入逾7341萬元汰換老舊警用車輛，購置偵防車及巡邏車等84輛、巡邏及偵防機車50台，提升執勤員警的安全，增加打擊犯罪能量。

另也陸續辦理遷建台東分局中興派出所、整建成功分局待勤室等；另為感謝員警的辛苦，縣府在有限經費下，2020年起連續3年逐年調升超勤津貼500元，目前已達1萬3500元。

瑞豐所新建辦公廳舍為2層樓建築，空間更寬敝。（記者陳賢義攝）

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