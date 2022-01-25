「館長」直播辱吳宗憲「吃洨」二連敗 高院判賠80萬並公開道歉

網紅「館長」陳之漢。（資料照）

2022/01/25 10:35

〔記者楊國文／台北報導〕網紅「館長」陳之漢3年前開直播公開嗆罵藝人吳宗憲稱「你吃洨（指精液）」等話，刑事部份被依公然侮辱罪判拘役58日，緩刑2年，須支付公庫10萬元定讞；民事方面，一審判館長須賠償80萬元，並公開道歉，館長不服，提起上訴，高等法院今判決上訴駁回，館長仍應賠償吳80萬元，並登報道歉，２人均未聆判；還可上訴三審。

「館長」陳之漢不滿吳宗憲發表「某些網紅是屁孩」言論，2019年8月7日、8日開直播嗆吳宗憲「你沒有資格稱本土天王，幹X娘」、「你吃洨（精液）也沒有人要看」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等話，吳宗憲認為名譽受損，一狀告上法院。

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刑事部份，台北地院依公然侮辱罪，判館長拘役58日，緩刑2年，並要支付公庫10萬元，館長和吳宗憲均未上訴而定讞。

台北地院民事庭開庭時，吳宗憲透過律師強調，館長在刑事判決後仍然在直播中嘲諷吳宗憲，絲毫無悔意，除了先前附帶民事求償的100萬元，當庭再就嘲諷吳「地下藝人總統」等不雅字眼，追加求償100萬元，共200萬元，並公開道歉。

吳宗憲的律師並主張，館長侵害吳宗憲名譽的影片至今仍在網路上流傳，媒體也持續關注此案，認為館長有必要在YouTube頻道「館長成吉思漢」、臉書專頁「飆捍」公開道歉。

館長委任律師辯稱，館長並未故意侵害吳宗憲的名譽，且吳宗憲身為藝人，應有接受公評的包容態度；至於「吃洨」等不雅字眼是館長的口頭禪，並非針對吳宗憲，而此事經媒體報導後，已具更正效果，因此是否需要公開道歉，請法官審酌。

台北地院判決認為，館長指吳宗憲「幹X娘」、「吃洨」、「你連屁都不如，你什麼洨」等語，已侵害吳的名譽，另審酌館長在刑事庭審理中表示願意道歉，卻仍未向吳表示歉意，加上館長該直播影片已在網路被觀看9萬3千多次，持續對吳的名譽造成侵害，因此判館長須賠償80萬元，並公開道歉。

館長不服判決，上訴高等法院，高院認為一審判決沒有違誤，判館長應賠償80萬元，並登報道歉。

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