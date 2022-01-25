還活著嗎？棒球網紅「台南Josh」爆失蹤 「家暴現場照」曝光

「台南Josh」（圖右）是知名棒球評論YouTuber，去年7月在頻道發片，甜蜜宣布與老婆Amber（左）登記結婚，本月21日，更發布了兩人一起開箱新房裝潢，並一起去挑家具的影片。（擷取自台南Josh YouTube頻道）

2022/01/25 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕外號「國師」的知名棒球評論YouTuber「台南Josh」去年7月才和老婆「Amber」甜蜜登記結婚，本月24日凌晨，Amber突然在IG限時動態PO文指Josh失蹤，引起不少網友、粉絲擔憂，連忙分享訊息找人。不過，「台南Josh」的表姊、律師陳宇安當日早上就表示Josh並未失蹤，並表示發生了甚麼事「女方心知肚明」。晚間陳宇安更PO出Josh和女方居住的新屋「房子被砸爛」、「衣服被剪爛」的照片，並爆出女方一系列疑似「家暴」的恐怖行徑。

「台南Josh」是相當知名的棒球評論YouTuber，去年7月他才在頻道發部影片，甜蜜宣布與老婆Amber登記結婚，本月21日，更發布了兩人一起開箱新房裝潢，並一起去挑家具的影片。

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沒想到，23日凌晨Amber突然在IG限時動態PO文表示「請問整天都找不到人可以報警嗎，很急...但網路好像說滿24小時才能報警，但如果出什麼事也不知道怎麼辦」、「我要死了我還是找不到他」，讓網友看了相當緊張，紛紛跑到PTT、臉書等社群論壇分享訊息並尋人。

對此，陳宇安當日早上10點半就PO文表示，Josh沒有失蹤，而是被其父親在前一日晚上接回家，「至於發生什麼事情之後我想大家陸陸續續會知道，而我想女方心知肚明發生什麼事，也心知肚明我表弟根本沒有失蹤」。

晚上8點半，陳宇安再度PO文，並批評Amber：「夫妻吵架很正常，我也不知道你們夫妻之間到底什麼問題，但是把家裡砸成這樣，在家裡到處寫死字，還毆打我弟這就不太正常了吧。」

陳宇安並PO出Josh和Amber同居的房子內部照片，裡頭景象怵目驚心，可見臥室、工作房內衣物、雜物散落一地，Josh的衣物還有窗簾都被剪刀剪得破破爛爛，牆上、簾上甚至電磁爐上還被用紅筆寫了「死」、「死媽寶」等字。

陳宇安指出，Josh在「逃難般」的逃出自己買的房子之後，Amber還不斷傳訊息到家庭群組辱罵她的大舅、大舅媽，甚至說要做出傷害寵物狗的行為，還暗示要跳樓，「半夜12點半到我舅舅家踹門、大喊大叫，叫他們把我弟交出來，你從頭到尾都知道我弟在哪裡吧，上網發限動是演給誰看，你胃出血是踹門踹太大力嗎？之後還陸續有兩台車經過下來按電鈴，按了就跑，不要說跟你沒關係」。

陳宇安在文中還附上醫院驗傷單，可見Josh遭Amber徒手毆打並拿東西砸傷，頭部、左上背、左髖部、左前臂都有受傷。

陳宇安更表示，當天Josh在員警陪同下返家拿衣服，發現Amber不但把大門密碼改了還把Josh衣服都剪破。最後，陳宇安說，24日回去台南後就要成為Josh的委任律師，之後就不能評論案情了，所以趕快趁現在說一說。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

陳宇安更PO出Josh和女方居住的新屋「房子被砸爛」、Josh「衣服被剪爛」的照片。（粉專「巴毛律師混酥團」授權使用）

陳宇安更PO出Josh和女方居住的新屋「房子被砸爛」、Josh「衣服被剪爛」的照片。（粉專「巴毛律師混酥團」授權使用）

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