可否載去台北？ 台中男子跟父母賭氣 跳上別人車子嚇壞車主

警方規勸汪男要體會父母苦心。（警方提供）

2022/01/24 20:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市汪姓男子前天與父母大吵一架賭氣離家，為了不想讓家人找到他，還將手機設為飛航模式，漫無目的在市區晃了一整天後異想天開，竟跳上剛停妥自小客車請對方載他去台北，此舉嚇壞車主奪門而出也驚動警方到場，員警經得知原委耐心規勸，最後帶著他返家與父母團圓，虛驚一場。

台中市第三分局勤工派出所巡佐姚智中、警員林冠廷，當天傍晚獲報轄內忠明南路有民眾需要協助趕往，報案人驚魂未定表示，稍早剛抵達住家停妥車子，1名頭戴安全帽男子突然開啟其車門坐上車，還開口詢問能不能載他去台北，讓他嚇得趕緊下車報警。

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員警趕抵現場，上前關心坐在後座的35歲汪姓男子時，發現其精神狀況不佳，面對員警詢問似乎有難言之隱，經員警耐心陪伴，汪男好不容易才坦言，當天早上因被父母念了兩句大吵一架，便騎車賭氣離家，還打開手機飛航模式，就是要兩老找不到他，心想著要離家越遠越好。

稍早因一時衝動就打開別人的車門，還要求對方載往北部，冷靜下來後，想到自己莽撞行為對別人造成的驚嚇和困擾，實在感到相當抱歉；員警見他在外一整天精神有些不振，擔心他騎車回家路上恐有閃失，遂直接載同返家，沿路聽他聊聊心事，兩老一整天找不到兒子相當擔心，對於員警協助勸說兒子返家十分感激。

兩老表示，若兒子真的跑去台北找不到，這個年真不知該如何是好，警方也開導汪男：「你爸爸平時那麼支持你，若是有個萬一，他們會有多傷心！」第三分局表示，農曆新年是家人團圓重要節日，今年度加強重要節日安全維護工作期間，警方為守護民眾和家人的寶貴時光，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為三大主軸，結合民力共同維護轄區治、交安，並積極協助迷途、失蹤民眾返家團圓，一起奔向幸「虎」的一年。

對於員警協助勸說兒子回家，兩老十分感激。（警方提供）

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