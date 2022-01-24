涉違法挪用校產 輔大校長江漢聲背信罪嫌起訴

輔仁大學校長江漢聲。（資料照）

2022/01/24 17:40

〔記者王定傳／新北報導〕私立輔仁大學校長江漢聲與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬，涉嫌虛設醫學院「醫學院學生臨床技術學習相關活動經費」等名義，向輔大申請經費，借款400萬元給不算輔大附屬單位的輔大診所，2人另與輔大醫學院前行政副院長洪啓峯合作，挾限制性招標優勢，把社區醫療勞務委託案外包給輔大診所，幫輔大診所以外包款項償還積欠輔大的債務，新北地檢署今依背信等罪嫌將江漢聲等3人起訴。

檢方調查，輔大診所設立之目的是為輔大附設醫院預做準備，但2007年間，輔大診所管理委員會第一次會議，決議建議把診所私立醫療機構性質，變更為「輔大附設診所」即輔大附屬機構單位。

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檢方調查，江漢聲未依決議建議辦理，任由詹姓醫師以個人名義申請醫療機構開業執照，而由於該診所不算輔大附屬單位，若以「借貸」名義上簽給輔大請求開辦費用，恐與私立學校法及輔大捐助章程等規定不符。

檢方調查，2007年11月起，江漢聲明知當時醫學院並無舉辦學生臨床技術學習活動的必要及需求，涉嫌指使下屬虛設「醫學院學生臨床技術學習相關活動經費」等名義，向輔大請款轉、挪用借給輔大診所400萬元，輔大診所從2009年起至2012年為止則總計還款300萬元，尚欠款100萬元。

檢方調查，2015年起，輔大診所詹姓負責人及陳姓合夥人陸續遭國稅局追稅，輔大診所陸續補繳相關稅額及罰鍰後，林依恬又屢次接獲輔仁大學會計室催討返還借款，輔大診所資金使用上捉襟見肘。

檢方調查，為了解決此問題，江漢聲涉嫌與林、洪共謀，巧立名目以勞務合約方式請款，挾限制性招標優勢，指定「社區醫療關懷推廣計畫勞務委託案」外包給輔大診所，幫助輔大診所取得250萬元不法利益。

檢方調查，這筆250萬元款項除用於支付醫師薪資及醫院相關支出外，亦將其中90萬元，用以償還積欠輔大的剩餘款項；偵辦時，江漢聲等人均否認犯行，檢方不採信並認為江漢聲等3人涉犯背信罪嫌，今日將3人起訴。

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