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    台中大雅東大路深夜計程車車禍1死1傷 不排除酒駕釀禍

    計程車衝撞民宅樑柱後翻覆。（記者歐素美翻攝）

    計程車衝撞民宅樑柱後翻覆。（記者歐素美翻攝）

    2022/01/24 10:24

    〔記者歐素美／台中報導〕昨天深夜11點多，1輛計程車由西向東行駛在台中市大雅區東大路二段時，突然失控撞上路邊民宅的水泥柱，並波及停在現場的4輛機車，計程車上的30歲王男及54歲余男分別被送往台中榮總及光田醫院治療，王男不治死亡，且有酒精反應，警方初步調查發現計程車職業駕照為余男所有，但王與余是好友，不排除是王男酒駕釀禍，將進一步調查釐清。

    這起車禍發生地點位於大雅區東大路二段，當時現場濃霧，能見度不高，監視器畫面顯示，計程車從上坡往下坡路段高速衝過來，撞到水泥柱後，車輛彈跳後整輛翻覆變形，附近居民聽到強大撞擊聲，紛紛跑出來查看，只見現場汽機車碎片散落一地，其中，4輛機車被波及，計程車上並掉落一個行李箱。

    居民指出，監視器畫面顯示計程車的車速很快，撞擊時力道很大，連房子都在震動，目擊有2人受傷，駕駛卡在車上，比較嚴重，另一個自己走出車外。

    大雅分局表示，王男（30歲）被送往台中榮總，經治療不治死亡，抽血有酒精反應；余男（54歲）則被送往光田醫院，目前治療中。該計程車駕照雖為余男所有，但王與余為友人，加上現沒有剎車痕，警方不排除是王男酒駕肇禍，車禍當時究竟是由誰駕駛？警方正調查釐清中。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    車禍波及停冰現揚的4輛機車。（記者歐素美翻攝）

    車禍波及停冰現揚的4輛機車。（記者歐素美翻攝）

    車禍現場一片狼籍。（記者歐素美翻攝）

    車禍現場一片狼籍。（記者歐素美翻攝）

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