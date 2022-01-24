西濱彰化段區間測速捲土重來 最快2月底前重啟

西濱彰化段區間測速最快於2月底前捲土重來，上路前將先行宣導3至5天。（資料照）

2022/01/24 09:32

〔記者湯世名／彰化報導〕區間測速來了！繼新北市宣布今天起恢復區間測速執法，彰化縣警方也緊鑼密鼓籌備，俟準確度認證及資訊安全認證無虞，預計最快2月底前在省道台61線西濱快速公路北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道）間重啟區間測速，重啟上路前將先行宣導3至5天，提醒用路人留意。

引爆全台區間測速系統失準震撼話題的，是1名民眾2020年間與友人騎車到彰化玩，行經西濱彰化段區間測速時，他用手機定位車速，始終都在時速91、92公里左右，因此區間測速秒數應為355秒，沒想到收到罰單，出現他車速為105公里，換算秒數為305秒，已經超過寬容值的321秒，且誇張的是，與他同時經過的友人竟沒有收到罰單，他提出申訴，警方清查赫然發現的確是系統出包。全台多處區間測速暫停執法，彰化縣警局更將3千多張罰單全部撤銷。

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交通部去年底公布區間設備資安檢測要求，縣市政府確認資訊安全無疑慮後可自行公告恢復執法，新北警已全面檢視區間設備，證實無不明資料傳輸，符合交通部資安規範，預計今天恢復執法。彰化縣警方也開始籌備西濱公路區間測速重啟作業。

警方指出，西濱彰化段區間測速在經濟部標準檢驗局重新檢驗，準確度認證及資訊安全認證無虞後，最快2月底前重啟上路，重啟路段仍維持為北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道），速限為90公里，重啟前將有3至5天的宣導期。區間測速暫停使用期間執法並非空窗期，警方將不定時不定點編排移動式測速照相勤務，持續加強取締超速違規，呼籲用路人切勿心存僥倖。

西濱彰化段區間測速最快將於2月底前捲土重來，重啟前由警方實施移動式測速照相勤務。（資料照）

西濱彰化段區間測速最快將於2月底前捲土重來。（資料照）

西濱彰化段區間測速系統出包，導致後續全台多處區間測速暫停執法。（資料照）

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