馮成升任廉政署副署長 王以文調法務部長室主任

廉政署主秘馮成將接廉政署副署長。（記者吳政峰翻攝）

2022/01/22 21:10

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部22日公布第二波高階主管人事異動，表現亮眼的廉政署主秘馮成獲拔擢升任廉政署副署長，廉政署北調組組長王以文則升任法務部參事兼部長室主任，高檢署檢察官簡美慧接廉政署主秘，廉政署副署長侯寬仁轉任法醫研究所所長。人事預計26日完成交接報到。

馮成曾擔任一審襄閱主任檢察官，亦曾任職警政署政風室主任，擔任主任秘書期間，分別兼任過廉政署中調組長及北調組長，對於聯繫及協助重大弊案偵辦，經驗充足，且處理行政事務與各機關協調暢通，溝通無礙，深獲各級行政部門或司法警察機關信賴，讓廉政署各項業務推動順遂，並在各種國際評比上屢獲佳績，適廉政署副署長侯寬仁即將歸建檢察體系，高層決定調升馮成接任廉政署副署長一職，由其襄助署長鄭銘謙，繼續讓廉政署業務向前邁進。

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侯寬仁歸建高檢署檢察官後，高層有鑑於其擔任副署長期間稱職，擔任機關副首長襄助各項署務順利推動，另曾擔任一、二審檢察官，對於重大死亡災難相關單位的整合及因應措施，亦具備相關專業及經驗，故將借調其擔任懸缺已久的法醫研究所所長一職。

廉政署北部地區調查組組長王以文，曾歷練一審襄閱主任檢察官3年，是首屆輪調上二審歷練的檢察官（三專生），也是首位輪調二審1年後自願提前回任一審擔任桃園地檢署檢察官，兼辦審查中心案件審查及分流業務，後來派駐北調組組長一職，帶領廉政人員辦理貪瀆案件，例如：前勞動部勞動基金局官員游迺文涉弊案。高層考量其行政與辦案經驗豐富，調派法務部參事兼部長室主任。

借調行政院外交國防法務處辦事的高檢署檢察官簡美慧，近日將歸建高檢署，高層考量她曾協助行政院及法務部間業務聯繫、傳達及分工協助，包括法務部所提重要修正法案的溝通協調、故將其調升派駐廉政署主任秘書新職，以充實其不同歷練，培養全方位檢察領導人才。

簡美慧所留下的借調行政院外交國防法務處辦事一職，將由台北地檢署檢察官林黛利接任。林黛利是美國西北大學法律學院碩士，亦為去年輪調二審檢察官3年期滿、回任一審擔任公訴組的檢察官，具有完備的一、二審實務經驗，故借重其法律長才借調行政院。

以上四個人事案調整，將併同預計接掌法務部綜合規劃司的王文德、法制司的黃玉垣、保護司的毛有增、調升高檢署主任檢察官調最高檢察署（訴訟組）辦事的林麗瑩，一起訂於1月26日（下週三）完成報到、交接。

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