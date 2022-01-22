為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假借「活絡經脈」3度指侵女職員 前宜蘭監獄副典獄長要坐牢8年

    前宜蘭監獄副典獄長林祺源，被宜監女職員指控，在辦公室藉口以民俗療法替她按摩為由，3度對她指侵，一審無罪，二審高等法院改判8年徒刑；最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴定讞。（本報合成資料照）

    前宜蘭監獄副典獄長林祺源，被宜監女職員指控，在辦公室藉口以民俗療法替她按摩為由，3度對她指侵，一審無罪，二審高等法院改判8年徒刑；最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴定讞。（本報合成資料照）

    2022/01/22 12:09

    〔記者張文川／台北報導〕宜蘭監獄前副典獄長林祺源，7年前在辦公室以民俗療法按摩為由，誆稱「胸部、腹部有硬塊，不治療恐變癌症」，3度指侵一名宜監女職員，事後恫嚇她不得張揚。一審宜蘭地院認為被害人供述有瑕疵，判無罪，二審高等法院則認定被害人的歷次控詞並無明顯不同，認定構成3項強制性交罪，去年3月逆轉改判8年徒刑；最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴定讞。

    判決書指出，林祺源於2015年7月24、25、30日副典獄長任內，謊稱可用民俗療法治療身體痠痛，在辦公室要求一名已婚女職員脫衣平躺或趴著，他趁機觸摸她胸部，以手指侵入她下體性侵，並說若不治療，恐怕會變成癌症，使被害女誤認長官是在幫她推拿，才被騙遭上下其手，事後查覺對方得寸進尺，居心不良，決定提出申訴和報警。

    審理期間，林祺源辯稱，他只是以民俗療法替被害人按摩活絡經脈，沒有指侵，過程中被害人也完全未呼救。

    一審宜蘭地院認為，被害人在申訴、偵訊時，所供稱的時間、地點有很大差異，且若連續3次遭性侵，卻無法分辨性侵或治療，違反經驗法則，認定指控有諸多瑕疵，判林無罪。

    但民事求償部分，宜院民事庭認為，依典獄長、人事室主任等人證稱，被害女原本性情開朗，事發後完全變了一個人，回憶受害經過時，會情緒激動、不斷哭泣，判林應賠償被害人夫妻70萬元。

    刑事上訴二審後，高院審理後逆轉認為，被害人在檢方偵訊、地院作證證詞並無明顯不同，且林祺源並沒有醫療或經絡理療等專長或證照，卻聲稱能以推拿緩解對方的身體不適，還診斷有罹癌風險，皆是沒必要的行為，有犯罪動機；兩名同事作證說被害人案發後暴瘦，憶及案發經過時，會哭泣、尖叫、頭撞桌子，精神鑑定認為精神狀態前後確實變化甚大，患創傷後壓力症候群。因此改判有罪，3罪併判8年。

    案經上訴，最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴定讞。行政方面，監察院調查後，通過彈劾林祺源，公懲會判決將他撤職，並停止任用1年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好友頭埋嬌妻雙腿間 人夫驚醒一把抓起「手指還是濕的」
    2022/01/18 21:12

    好友頭埋嬌妻雙腿間 人夫驚醒一把抓起「手指還是濕的」
    油推「滑」進女子內褲指侵 推拿師判刑3年10月
    2022/01/17 12:41

    油推「滑」進女子內褲指侵 推拿師判刑3年10月

    超威！中彰投第一品牌 店數佔了4成
    人夫指侵女同志 女抗稱「傳訊女友」嚇退狼友
    2022/01/09 09:49

    人夫指侵女同志 女抗稱「傳訊女友」嚇退狼友
    色昏了頭！青農熊抱少女指侵 跪地求饒仍判3年半
    2021/12/28 20:34

    色昏了頭！青農熊抱少女指侵 跪地求饒仍判3年半

    張文綺出道12年身材竟始終如一！
    性侵女職員還恐嚇「不准出聲否則揍妳」 副典獄長判賠120萬確定
    2020/10/27 10:37

    性侵女職員還恐嚇「不准出聲否則揍妳」 副典獄長判賠120萬確定
    性侵女職員大逆轉 副典獄長林祺源變有罪
    2020/03/13 05:30

    性侵女職員大逆轉 副典獄長林祺源變有罪
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播