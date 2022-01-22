假借「活絡經脈」3度指侵女職員 前宜蘭監獄副典獄長要坐牢8年

前宜蘭監獄副典獄長林祺源，被宜監女職員指控，在辦公室藉口以民俗療法替她按摩為由，3度對她指侵，一審無罪，二審高等法院改判8年徒刑；最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴定讞。（本報合成資料照）

2022/01/22 12:09

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭監獄前副典獄長林祺源，7年前在辦公室以民俗療法按摩為由，誆稱「胸部、腹部有硬塊，不治療恐變癌症」，3度指侵一名宜監女職員，事後恫嚇她不得張揚。一審宜蘭地院認為被害人供述有瑕疵，判無罪，二審高等法院則認定被害人的歷次控詞並無明顯不同，認定構成3項強制性交罪，去年3月逆轉改判8年徒刑；最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴定讞。

判決書指出，林祺源於2015年7月24、25、30日副典獄長任內，謊稱可用民俗療法治療身體痠痛，在辦公室要求一名已婚女職員脫衣平躺或趴著，他趁機觸摸她胸部，以手指侵入她下體性侵，並說若不治療，恐怕會變成癌症，使被害女誤認長官是在幫她推拿，才被騙遭上下其手，事後查覺對方得寸進尺，居心不良，決定提出申訴和報警。

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審理期間，林祺源辯稱，他只是以民俗療法替被害人按摩活絡經脈，沒有指侵，過程中被害人也完全未呼救。

一審宜蘭地院認為，被害人在申訴、偵訊時，所供稱的時間、地點有很大差異，且若連續3次遭性侵，卻無法分辨性侵或治療，違反經驗法則，認定指控有諸多瑕疵，判林無罪。

但民事求償部分，宜院民事庭認為，依典獄長、人事室主任等人證稱，被害女原本性情開朗，事發後完全變了一個人，回憶受害經過時，會情緒激動、不斷哭泣，判林應賠償被害人夫妻70萬元。

刑事上訴二審後，高院審理後逆轉認為，被害人在檢方偵訊、地院作證證詞並無明顯不同，且林祺源並沒有醫療或經絡理療等專長或證照，卻聲稱能以推拿緩解對方的身體不適，還診斷有罹癌風險，皆是沒必要的行為，有犯罪動機；兩名同事作證說被害人案發後暴瘦，憶及案發經過時，會哭泣、尖叫、頭撞桌子，精神鑑定認為精神狀態前後確實變化甚大，患創傷後壓力症候群。因此改判有罪，3罪併判8年。

案經上訴，最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴定讞。行政方面，監察院調查後，通過彈劾林祺源，公懲會判決將他撤職，並停止任用1年。

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