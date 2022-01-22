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    防中資惡性挖角及竊密 調查局制訂「侵害營業秘密一覽表」

    身處蒐證第一線的調查局，為提升營業秘密案件的調查效率及移送品質，已修正「法務部調查局辦理營業秘密案件注意事項」，制訂「侵害營業秘密一覽表」，藉此提升基層調查官的辦案品質。 （資料照）

    身處蒐證第一線的調查局，為提升營業秘密案件的調查效率及移送品質，已修正「法務部調查局辦理營業秘密案件注意事項」，制訂「侵害營業秘密一覽表」，藉此提升基層調查官的辦案品質。 （資料照）

    2022/01/22 11:49

    〔記者錢利忠／台北報導〕攸關我國經濟命脈的國家安全高科技產業，頻傳遭中資企業染指惡性挖角及竊取營業秘密，除了法務部責令高等檢察署加強查緝外，身處蒐證第一線的調查局，為提升營業秘密案件的調查效率及移送品質，已修正「法務部調查局辦理營業秘密案件注意事項」，制訂「侵害營業秘密一覽表」，藉此提升基層調查官的辦案品質。

    為加速營業秘密相關案件的進行以及避免二次洩密，包括司法院及法務部等相關司法機關全部動起來，法務部率先於2020年11月19日修訂「檢察機關辦理營業秘密案件注意事項」、司法院也於2021年1月28日訂定「地方法院辦理營業秘密案件應行注意事項」；至於負責第一線蒐證的調查局，也於2021年2月25日訂定「法務部調查局辦理營業秘密案件注意事項」。

    司法及調查機關之所以陸續針對營業秘密案件制定相關注意事項，目的就是要將營業秘密法自2013年1月開始科以刑責後，各司法單位數年來所累積的偵審及調查經驗，統整於作業規範之中，以使相關機關偵審或調查營業秘密案件時，能達成確保犯罪構成要件、儘速偵辦及移送，以及避免二次洩密及惡意訴訟等目標。

    調查局為提升基層調查官偵辦妨害營業秘密相關案件的能量，制訂「侵害營業秘密一覽表」，可使基層調查官快速、具體、明確地，彙整遭竊的營業秘密標的，以及釐清相關犯罪手法；除運用資安及生物等科學鑑識等方式判別資訊及保全證據之外，另針對營業秘密的鑑別等辦案方法，建立相關問訊程序及標準作業流程。

    此外，因竊取營業秘密相關案件的犯嫌或被告，大部分是企業界的在職或離職員工，調查局也與企業界建立夥伴關係，攜手合作防堵侵害營業秘密的犯行發生，今年也將舉辦企業肅貪相關論壇，邀集產、官、學、司法界等各領域的專家進行經驗交流、召集具有辦理營業秘密案件經驗的內、外勤同仁進行在職專精訓練，以提升調查局偵辦營業秘密相關案件的辦案效率。

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