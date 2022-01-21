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    「告官」更簡便了！ 司院完成行政訴訟電子化

    司法院建置完成行政訴訟「電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台」。（記者吳政峰攝）

    司法院建置完成行政訴訟「電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台」。（記者吳政峰攝）

    2022/01/21 19:19

    〔記者吳政峰／台北報導〕民眾權利如果遭到政府機關侵害，必須提起行政訴訟救濟，也就是俗稱的「告官」，司法院行政訴訟及懲戒廳為了減輕人民負擔，21日建置完畢「電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台（https://efiling.judicial.gov.tw/SOL/Login.do）」，民眾只要上網就可以提告，不用再跑法院一趟，省時又省錢。

    行懲廳廳長張國勳表示，司法院電子訴訟文書平台21日新增「最高行政法院」及「高等行政法院」管轄一般行政訴訟事件的訴訟文書傳送服務；並將於今年5月3日起，再新增「地方法院行政訴訟庭」部分，使電子訴訟文書平台服務範圍及於所有行政訴訟事件。

    張國勳解釋，民眾透過電子訴訟文書平台傳遞，可減少紙本文書的製作，不僅省下郵資，也不用舟車勞頓跑法院遞狀。若兩造當事人均指定以電子訴訟文書平台收受，更能減省備具繕本或影本通知他造的紙張與勞費。

    張國勳認為，電子訴訟文書平台服務範圍的擴大，將使行政訴訟的起訴、收受書狀更為便捷，行政法院的運作也將更為透明、便民與值得信賴。

    張國勳強調，電子訴訟文書平台自2015年上線運作，平台的功能及服務範圍逐年調整擴充。行政訴訟繼開放「稅務行政訴訟事件」、「智慧財產行政訴訟事件」及「續予收容及延長收容聲請事件」後，陸續擴大至所有行政訴訟事件。司法院也將與相關行政機關及律師團體積極溝通，持續推廣，提供更便捷的資訊服務。

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