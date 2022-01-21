侯寬仁卸任廉政署副署長 林黛利調行政院辦事

廉政署副署長侯寬仁申請歸建檢察體系。（資料照）

2022/01/21 18:32

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會21日開會，通過廉政署副署長侯寬仁歸建檢察體系案，另同意調行政院辦事的高檢署檢察官簡美慧歸建高檢署，由台北地檢署檢察官林黛利改調行政院辦事。

現年61歲的侯寬仁是司法官學院第26期結業，曾因起訴前台北市長馬英九的特別費貪污案，而成為「政治受難者」，被冰凍多年，直到2018年才獲得平反，接任廉政署副署長。

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轉任司法行政職僅3年半，職期尚未達到6年的天花板，侯寬仁卻突然申請歸建檢察體系，跌破不少人眼鏡。惟以其曾辦過健康幼稚園火燒車事件、周人蔘電玩弊案、股市禿鷹等重大刑案的資歷來看，即使歸建，也可能另有他用。

至於侯寬仁所留下的副署長一職，目前擬朝代理方式辦理。

而司法官學院38期結業的簡美慧，是同期同學中唯一一位實任的二審檢察官，因調行政院辦事職期滿6年，依規定須歸建檢察體系，檢審會21日通過其歸建案。

曾上高檢署歷練三年、目前回到北檢負責公訴的林黛利，為司法官學院39期結業，則預定接任簡美慧所留下的遺缺，調行政院辦事，負責提供行政院長與政務委員法規諮詢。

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