彩虹爺爺被中國老婆囚禁？議員與文創公司去救援 結局令人傻眼....

彩虹文創執行長魏丕仁（左起）與議員張耀中，今天開記者會指彩虹爺爺被中國妻子拘禁。（記者張瑞楨攝）

2022/01/21 14:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕彩繪中市南屯彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜，是全國知名人物，卻罕有人知他在10年前，娶了年齡小他40歲的中國女子廖漢秀，廖女卻與彩虹文創公司執行長魏丕仁起衝突，廖女指控魏男違約，壟斷作品卻不給費用，魏丕仁則反控廖女假結婚，將彩虹爺爺積蓄據為己有，近期又把高齡98歲的彩虹爺爺帶到附近民宅安置，議員張耀中與魏丕仁今天召開者會，帶記者「救援」被囚禁的彩虹爺爺，不料，彩虹爺爺卻說，他不想回彩虹眷村，且魏丕仁「4個月連10元都不給」。

今天上演的這場頗為尷尬、雙方各說各話的鬧劇，源於10多年前，彩虹爺爺與彩虹文創公司簽約，將著作權讓渡買斷給彩虹文創公司，在彩虹爺爺結婚後，雙方又在2013年約定，至2018年4月為止，彩虹文創每月支付彩虹爺爺2萬元，每月同時支付彩虹爺爺的妻子廖漢秀2萬元，合計4萬元，另外，再加上過年紅包等，彩虹文創公司宣稱，至今已經支付彩虹爺爺450萬元，其妻廖女170萬元。

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不料，廖女卻反控彩虹文創公司沒有履行約定，沒有依約給錢，去年11月帶著彩虹爺爺，搬到距離彩虹眷村約800公尺的一處民宅，張耀中聽聞「彩虹爺爺」不見了，懷疑他被廖女囚禁，但是請當地警方介入，警方卻查無「私行拘禁」證據，今天請警方協同救援，警方雖到場，卻拒絕參與，更拒絕進入屋內「救援」。

張耀中指出，中國女子到台灣嫁給老榮民，再繼承或侵佔財產一事，被戲稱「粉紅收屍隊」，政府應該要重視，他質疑彩虹爺爺已罹患老年癡呆症，只能由其妻廖女擺佈，且「私行拘禁」是公訴（非告訴乃論）之罪，警察應該主動偵辦，他也質疑彩虹爺爺與廖女婚姻，可能欠缺法律要件而無效，彩虹爺爺的弟弟可提出婚姻無效之訴。

魏丕仁則播放錄影畫面，指控廖女有暴力行徑，曾手持磚頭企圖攻擊人，且曾語出嫁給彩虹爺爺，目的是可以領「半俸」，他強調，廖女有多次婚姻記錄，要求有糖尿病的彩虹爺爺每天吃10顆湯圓，不照顧已經老年痴呆的彩虹爺爺，每天打扮花枝招展出門，甚至把彩虹爺爺的財產，高達500多萬元，匯給在中國的廖女弟弟。

張耀中、魏丕仁今天帶領記者去「救援」彩虹爺爺，廖女開門，同意讓張耀中與記者進入探望，不料，彩虹爺爺卻說，他不願意回去彩虹眷村，他還強調，魏丕仁「4個月連10元都不給」，他反應雖略顯遲鈍，但語言與表達能力都尚佳。

廖女更是指控說，魏丕仁誹謗她每天花枝招展找男人，她要控告誹謗罪，她會持磚頭作勢攻擊，是她被魏丕仁恐嚇，至於她的婚姻紀錄，「這些需要公開嗎？」她嫁給彩虹爺爺10年了，有「半俸」保證生活，這樣過份嗎？廖女強調，她確實從彩虹爺爺手上拿一筆錢，這是彩虹爺爺願意給她的。

廖女還說，彩虹爺爺血壓高，但沒糖尿病，她還反問記者，「要求每天吃10顆湯圓，這種話亂講，你們記者都相信？」對於「救援」彩虹爺爺之說，廖女抗議說，「什麼救援，講得那麼難聽？好像我囚禁他」。

中市警局四分局春社派出所長邱柏昌說，警方經常訪視彩虹爺爺，訪視頻率很高，他自己也會於值勤時去探望，彩虹爺爺被「私行拘禁」之說，可能是誤會，警方訪查發現，彩虹爺爺意識清楚，能自由表達意見，也願意跟廖女同住，廖女並無拘禁彩虹爺爺，更無家庭暴力、限制自由等行為，既無違法之處，警方不能介入。

議員張耀中（圖中）「救援」彩虹爺爺，彩虹爺爺卻拒絕離開，也不願回到彩虹眷村。（記者張瑞楨攝）

彩虹爺爺的中國籍妻子廖漢秀，反控魏丕仁恐嚇她。（記者張瑞楨攝）

彩虹爺爺反應雖略遲鈍，但表達與思考能力仍相當清晰。（記者張瑞楨攝）

轄區警察（圖左）雖到場，但卻拒絕與張耀中（圖右）「救援」彩虹爺爺。（記者張瑞楨攝）

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