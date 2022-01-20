1/20 5.5億威力彩沒開出！雙贏彩、今彩539頭獎也摃龜

今晚（1月20日）開獎的第111000006期威力彩、第111000017期今彩539、第111000017期雙贏彩，頭獎全數摃龜。（擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2022/01/20 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月20日）開獎的第111000006期威力彩、第111000017期今彩539、第111000017期雙贏彩，頭獎全數摃龜。

第111000006期威力彩中獎號碼為「第一區：02、05、09、23、29、38，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得374萬6613；參獎共13注中獎，每注可得15萬元；肆獎共71注中獎，每注可得2萬元；伍獎共414注中獎，每注可得4000元；陸獎共2554注中獎，每注可得800元；柒獎共4959注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬6272注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬4535注中獎，每注可得100元；普獎共5萬6456注中獎，每注可得100元。

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第111000006期38樂合彩中獎號碼為「02、05、09、23、29、38」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共93注中獎，每注可得5750元；二合共1747注中獎，每注可得750元。

第111000017期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、07、10、13、14、15、16、17、20、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共134注中獎，每注可得500元；肆獎共1427注中獎，每注可得100元。

第111000017期今彩539中獎號碼為「03、31、33、35、38」，頭獎摃龜；貳獎共166注中獎每注可得2萬元；參獎共5636注中獎，每注可得300元；肆獎6萬3572注中獎，每注可得50元。

第111000017期39樂合彩中獎號碼為「03、31、33、35、38」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共211注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7693注中獎，每注可得1125元。

第111000017期3星彩中獎號碼為「607」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000017期4星彩中獎號碼為「6664」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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