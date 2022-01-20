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    北市女警疑追違規車對撞機車 警用車頭全毀、騎士摔飛送醫

    內湖警分局港墘派出所黃姓女警今凌晨疑追捕違規左轉車，左轉時不慎撞上對向直行機車，造成騎士噴飛倒地，經送醫幸無生命危險，目前仍在住院觀察。（記者闕敬倫翻攝）

    內湖警分局港墘派出所黃姓女警今凌晨疑追捕違規左轉車，左轉時不慎撞上對向直行機車，造成騎士噴飛倒地，經送醫幸無生命危險，目前仍在住院觀察。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/01/20 11:52

    〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市內湖警分局港墘派出所黃姓女警今凌晨開車巡邏，行經內湖路一段發現一輛違規左轉車，鳴警笛加速追捕，左轉不慎撞上對向直行機車，造成騎士噴飛倒地，全身均有擦挫傷，消防、救護緊急到場協助送醫治療，幸無生命危險，目前仍在住院觀察。內湖分局表示，車禍原因仍待台北市交通大隊完成肇事責任分析，將對受傷騎士負責。

    港前所28歲黃姓女警今日與同所24歲黃姓男警執行0至3時巡邏勤務，凌晨1點55分左右，黃女駕駛巡邏車經過內湖路一段西往東第一車道，見到一輛汽車違規左轉，立即啟動警笛尾行攔查，沒想到從內湖路一段左轉港墘路時，與對向駛來的機車騎士直接對撞，騎士遭撞後向前飛摔，翻滾約5、6公尺遠，躺在地上痛苦呻吟。

    據了解，消防救護人員獲報馳援，到場發現黃姓騎士全身多處擦挫傷，緊急將他送往內湖區三軍總醫院救治，所幸未有生命危險，現還在住院觀察當中；而駕駛黃姓女警腿部也有擦挫傷，坐在副駕駛座的黃姓男警則無傷，2人均未送醫。

    內湖分局交通分隊調查，黃女與20歲黃姓機車騎士酒測值均為0，後續已依規定受理車禍事故，事故詳情須等北市交大鑑定報告出爐，以釐清肇事責任，日後將對受傷騎士負責後續事宜。

    內湖警分局港墘派出所黃姓女警今凌晨疑追捕違規左轉車，左轉時不慎撞上對向直行機車，造成騎士噴飛倒地，經送醫幸無生命危險，目前仍在住院觀察。（記者闕敬倫翻攝）

    內湖警分局港墘派出所黃姓女警今凌晨疑追捕違規左轉車，左轉時不慎撞上對向直行機車，造成騎士噴飛倒地，經送醫幸無生命危險，目前仍在住院觀察。（記者闕敬倫翻攝）

    內湖警分局港墘派出所黃姓女警今凌晨疑追捕違規左轉車，左轉時不慎撞上對向直行機車，造成騎士噴飛倒地，經送醫幸無生命危險，目前仍在住院觀察。（記者闕敬倫翻攝）

    內湖警分局港墘派出所黃姓女警今凌晨疑追捕違規左轉車，左轉時不慎撞上對向直行機車，造成騎士噴飛倒地，經送醫幸無生命危險，目前仍在住院觀察。（記者闕敬倫翻攝）

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