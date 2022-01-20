「海神三煞」張敦量暴力討賭債 欠109萬逼簽300萬本票

「海神三煞」首惡張敦量前年暴力討賭債，109萬賭債，竟逼對方簽300萬本票，台中地院判刑3月。（資料照）

2022/01/20 10:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕去年11月7日清晨，張敦量、李韋霖、陳勁豪（皆羈押中）駕駛瑪莎拉蒂豪車，與宋姓大學生擦撞，差點將宋生打死，「海神三煞」的首惡張敦量，前年涉嫌經營「泰金」運動線上博弈網站，夥同4名共犯逼討賭債，賭債金額109萬元，張敦量卻逼對方簽300萬元本票被拒，竟毆打並威脅「要打死你」，台中地院認為有傷害前科的張敦量素行不佳，但考量他已坦承犯行，犯罪後態度非劣，依強制罪、恐嚇危害安全罪判刑3月，可易科罰金。

台中地檢署已於去年底，依殺人未遂罪等起訴張敦量等三煞，令人髮指的是，張敦量在尚未起訴前，先向台中地檢署控告宋生傷害罪，理由是「他打我，我也打他」，檢方勘驗錄影帶，卻發現宋生被另二人架住，始終無力反抗張敦量，張敦量甚至腳踹倒地的宋生，導致宋生顱內出血、一度命危，裁定宋生不起訴，宋生之母質疑「為什麼把人打成這樣，還要對我們提出傷害罪告訴？」，「這種人能教化嗎？」。

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張敦量是彰化縣食品工廠的小開，卻投資經營「泰金」運動線上博弈網站（俗稱簽賭網站），陳姓男子積欠109萬餘元的賭債，之後避不見面，引起張敦量不滿，認為介紹陳男來簽賭的洪姓男子，應負責償還賭債。

前年12月15日深夜，張敦量夥同紀姓、陳姓、魏姓與顏姓四名共犯，於中市一家茶店包廂與洪男談判，張敦量先命令洪男簽10萬元的本票30張（總金額300萬元），洪男不願意，回嘴「欠多少寫多少就好」（指欠109萬元，簽109萬元本票即可，拒絕簽300萬元本票）。

張敦量的共犯不悅，先強取洪男的手機，洪男揚言要報警，被張男等人徒手或持椅子毆打，這群人並以「要打死你」、「敢走就試看看」及「要把你帶到山上打」等語恐嚇，洪男心生畏懼而報警。

台中地院認為，張敦量等5人觸犯強制罪、恐嚇危害安全罪，且都是共同正犯，判決張敦量3月徒刑，可易科罰金，其餘共犯3月、拘役60日、70日不等，可易科罰金與上訴。

「海神三煞」首惡張敦量（箭頭處）持棒球棍脅迫宋生，將宋生打得一度命危，卻先反告宋生傷害罪。（讀者提供）

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