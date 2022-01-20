漏算夜點費少拿退休金 管理員告贏北市停管處

陳姓管理員退休後才發現停管處漏算夜點費，提告求償10萬多元；北院全額判准確定。（資料照）

2022/01/20 09:57

〔記者溫于德／台北報導〕台北市地下停車場陳姓管理員長期值大夜班，退休後才發現夜點費沒被列入年資計算退休金，提告要求台北市停車管理工程處給付10萬多元。台北簡易庭審結，依陳男所求全額判准，停管處不服上訴，遭台北地院駁回確定。

陳男於1992年3月25日至2019年6月20日受雇停管處，擔任市民大道（建國北路至復興南路段）地下停車場管理員，平時上班大多負責執勤晚間11時至隔天上午7時，俗稱大夜班，且值班可領固定夜點費，每月落在2300元至2600元不等。

請繼續往下閱讀...

陳主張，自己因為身體不堪長期日夜顛倒因此辦理退休，年資共為27年2月6天，停管處卻未將夜點費納入平均工資計算，他因而受有10萬多元退休金損失，向停管處提告索賠。

停管處解釋，夜點費屬於夜間餐費、點心費，是為了彌補人體夜間工作時所耗費的體力，屬於恩惠性給與、並非薪資，無須納入退休金平均工資計算。

停管處也說，台北市政府自2019年11月12日起採優於勞基法精神，將夜點費納入工資計算範疇但不溯及既往，可見2019年11月12日前未將夜點費列入工資計算。

簡易庭認為，停管處給付夜點費是為了補償員工值勤辛勞，提升勞工輪值意願，同時不斷調整金額，至今從未間斷，屬於反覆給與模式，可見夜點費不只是提供勞工購買值夜餐點，而是具勞務對價性、給與經常性，屬於工資範疇。

且退休金計算清單上沒有陳的簽名，陳也說退休時只拿到一張支票，停管處並未試算退休金給他看，他直到北市副市長在記者會上稱夜點費列入工資計算，才知道漏算夜點費，簡易庭因而認定陳提告有理由，全額判准，停管處不服上訴，遭北院駁回確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法