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    「COSPLAY國中生交配派對」被警盯上 結局超傻眼PO文男慘了

    孫男在臉書粉專揪趴舉辦「COSPLAY國中生交配派對」，雖然是一場騙局，但仍被法院判徒刑2月。（記者黃佳琳翻攝）

    孫男在臉書粉專揪趴舉辦「COSPLAY國中生交配派對」，雖然是一場騙局，但仍被法院判徒刑2月。（記者黃佳琳翻攝）

    2022/01/20 09:47

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」活動曝光，還註明男性入場費2萬、國中女生免費，消息引來警方高度關注，結果台中警方趕到現場，發現是一場騙局，並循線揪出PO文的孫姓男子。孫男坦承為了報復與他有嫌隙的張姓友人，才會在網路以張的名義揪趴，高雄地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判孫男徒刑徒刑2月，得易科罰金。

    判決指出，前年5月19日晚間，一則網路貼文引發網友熱議，更引來警方高度關注；孫姓男子在臉書粉專「每日關心蜜柑小怪獸教主健康狀況」，公開發布「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」活動，並標示活動時間為109年5月23日0時起至同年月24日6時止，活動地點為台中某精品汽車旅館。

    孫男更在PO文中註明，「自備鬼滅之刃或是刀劍神域COSPLAY服裝，男性每人入場費兩萬，國中女生免費」等活動資訊，吸引臉書上有超過500位表明「有興趣」的意願，近300人願意參加。

    台中警方獲報，特地在活動時間派員趕到摩鐵搜查，結果發現竟是一場騙局，根本沒有人來參加，也沒有人訂房辦趴，警方循線查出，該粉專經營者疑為張姓男子，經通知張男到案說明後，張發現自己被人借名經營粉專，活動與他無關，警方再循線找到住在高雄且實際經營該粉專的孫姓男子。

    孫男到案後，坦承自己與張男有嫌隙，才會假借他的名義在臉書經營粉專並揪趴，高雄地院以孫男在網際網路刊登足以引誘、媒介、暗示使兒童或少年為有對價性交行為之虞的訊息，判他徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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