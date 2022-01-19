少女自慰影片只給男友 他卻外傳連閨密也參一咖

小美把自慰影片傳給男友小賓，卻遭小賓散布，閨密也參一咖；北院審結，任第小賓在內的轉傳9人嚴重侵害小美隱私權，依散布人數多寡、情節輕重，共判賠36萬元。（情境照）

2022/01/19 16:53

〔記者溫于德／台北報導〕一名國中少女小美自拍自慰影片傳給未成年男友小賓，小賓卻對外轉傳，經層層散布，包括同學、學弟、補習班同學都見到這段影片，且連少女閨密都把影片傳到擁有16人的群組，害小美身心受創出現自傷行為；小美一家對包含小賓在內的轉傳9人提告求償共400萬元。台北地院指這9人所為害少女精神崩潰，父母也未盡監督之責，判小賓與閨密需各須賠償10萬元，其餘7人分別賠償2至3萬元不等金額，總計36萬元，至於家人因未盡督導之責，也要連帶賠償；可上訴。

小美一家人透過律師主張，2018年5月間，小美把自慰影片傳給小賓，小賓卻在隔年2月1日散布影片，其中，一名男同學把影片傳進有7名同學組成的群組，另名女同學轉傳影片的群組更有16名同學，導致小美精神崩潰並多次自傷，故對這9人及其雙親連帶求償，總共索賠400萬元。

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小賓一家解釋，小賓只有傳給一位同學，轉傳後也已刪除影片，影片後續被散布，與他無關，另小美的精神狀況本來就不穩定，也曾出現自傷行為同時赴醫院就診，因此，即便要賠，也不該是100萬元。

至於把影片傳進7人群組的男學生一家、傳進16人群組的女學生一家，雖對小美求償金額沒有意見，但均稱家庭收入普通，還要扶養多人，對於分別被求償30萬、100萬元，都認為太高。其餘6名同學同樣認為求償金額過高。

北院根據校方性別平等教育委員調查報告，認定9人確實散布影片，且小美是基於男女朋友關係，才把自慰影片傳給小賓，顯然只想讓小賓觀賞，小賓等9人卻未經同意對外散布。

北院審酌小賓轉傳時，本可預見朋友會傳給第三人，導致小美受到嚴重侵害，考量小賓未成年，父母也有監督鬆散的過失責任，判連帶賠償10萬元；另閨密早知影中人是小美，仍傳到16人群組，導致影片廣泛流傳，且身為閨密的她，這麼做讓小美受害更深，同樣要賠10萬元，至於其餘7人依散布人數多寡、情節輕重，分別判賠2至3萬元不等金額。

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