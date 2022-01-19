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    首頁　>　社會

    中國半導體公司非法來台設辦公室 檢調發動搜索約談3人

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2022/01/19 16:06

    〔記者王定傳／台北報導〕中國速通半導體科技有限公司，未經主管機關許可，亦未在台合法設立公司或辦事處，涉嫌於前年間，由郭姓父子等人在台設立「威通科設計有限公司」，做為速通半導體在台辦公室，從事業務活動，台北地檢署今日指揮調查局新北市調查處兵分三路搜索，約談郭姓父子等3人，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦。

    依經濟部公告及兩岸人民關係條例規定，中國營業事業、半導體業者等不得來台投資、設立半導體產業公司或分公司，違者可處1年以下徒刑。

    過往曾有類似犯罪手法案例，例如，中國比特大陸及其子、孫公司北京及香港晶視智能，透過智鈊科技及芯道互聯公司，在私設研發、業務中心，挖角我國研發人才共122人，新北地檢署考量北京晶視智能董事長吳振禧、副董事長曹希康、智鈊科技負責人顏進忠及芯道互聯負責人黃志輝，均認罪有悔意，且查無竊取違反營業秘密行為，依違反兩岸關係條例等予以緩起訴，並各支付30萬元處分金。

    據了解，中國速通半導體科技有限公司亦以此方式，涉嫌於前年間由郭姓父子等人在台設立「威通科設計有限公司」，做為速通半導體在台辦公室，從事業務活動，北檢今日指揮新北市處兵分三路搜索，約談郭姓父子等3人，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦。

    依據網路資料，成立於2018年的速通半導體科技有限公司，是一家專注於發展下一代無線片上系統的無晶圓半導體公司，其使命及願景是改革連接世界的無線網絡和人機互動方式；而威通科公司於前年間設立，登記負責人為郭清俊，公司地址在新竹縣竹北市惟馨街，資本額僅162萬，去年7月已解散。

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