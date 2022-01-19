司法院會銜通過草案司法人員合考合訓 「律師受訓領公費」挑戰大

司法院通過「法律專業人員資格及任用條例」草案。（記者吳政峰攝）

2022/01/19 13:27

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院19日會銜通過考試院所提的「法律專業人員資格及任用條例」草案，近日將送回考試院，再轉交立法院審查。但因草案規定，律師受訓一年期間的學費不只由國家出錢，連生活費也要國家支應，每月約3萬餘元，正當性為何？其他專技人員是否比照辦理？有無返還機制？民眾接受程度到哪？均是會被挑戰的重點。

司法院認為，新制整合現行司法官、律師、法制人員3種考試，把法律專業人員的資格取得一元化，經由後續的實務學習、專業甄選及養成，可使國家法律專業人員適才適所，以增進司法整體效能，維護人民權益。

請繼續往下閱讀...

司法院說明，新制草案共有4大重點。首先，法官、檢察官、律師、法制人員四合一的資格考試；其次，合計一年的律師實務實習與司法實務實習；第三，用人機關透過甄選（試），分別錄用檢察官、法官與法制人員；最後，律師通過公職遴選後，法官、檢察官的職前養成教育及法制人員的職前訓練。

司法院強調，本次司法院院會通過的新制，是針對司法官考試進行變革，與現行法官遴選機制併行不悖，故取得法律專業人員資格者，除可以透過申請參加甄選方式擔任法官，也可以於執行檢察官職務、律師業務一定期間後，申請轉任並經遴選的方式來從事法官一職，符合司改國是會議有關「法官多元進用」的決議。

本草案是我國司法人員史上最重大的考試變革，把司法官特考、律師高考及法制人員考試合而為一，打破資格考與任用考的藩籬，屬於大膽的嘗試，只要通過考試，受訓一年，可獲得律師證書，想轉任法官、檢察官或法制人員者，再自行向司法院、法務部與用人機關報名甄選。

現行制度下，考生通過律師高考後，須接受半年訓練才能拿到律師證書，這段期間考生得自行尋找律師事務所實習，有的可領薪水，有的做義工，有的反過來還要給事務所學費。也因制度如此設計，未動用到國家補貼，「律師倫理規範」就未過度要求律師應比照司法官的高道德標準，而是採較寬鬆的概括條款，避免不當限制。

新制則規定，考生通過法律專業人員考試後，須接受一年訓練才能拿到律師證書，但這一年內的學習，改由國家出面安排並支給學費，此外，還拿人民的納稅錢支付其生活費，每月約3萬餘元。簡言之，只要通過考試，接下來的一年「政府全包了」，免費上課以外，還可額外拿到津貼。

雖然獲得政府補助，但這群考生受訓期滿後，絕大多數卻是從事律師業務，回歸商業本位，引發不少質疑，更挨批有獨厚法律人之嫌。

尤其律師的角色是為當事人辯護或代理，外觀上屬商業性質，民事案件更凸顯此特性，未來如果在前端受訓期間就接受國家補貼，那麼在後端執業時，是否應提高「律師倫理規範」的密度？對於違失律師強化懲戒力道？增加返還津貼機制？使其角色更能符合人民對公益的期待，亦是法界關切的課題。

此外，律師受訓學費可獲得全額減免，還可領取津貼，此例一開，其他的專技人員是否會要求比照辦理？國家財政是否能夠負擔？人民埋單與否？恐怕也是立法委員要審酌的事項。

法界目前對新制的「合考合訓」已逐漸形成共識，但對於是否給予津貼則意見分歧，草案到了立法院，該如何調整以找出最大公約數，並說服社會，還有一場硬仗要打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法