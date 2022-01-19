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    首頁　>　社會

    通緝犯駕BMW拒檢拖行員警百公尺 警對空鳴2槍仍逃逸

    監視器拍下潘嫌開車撞開警車並拖行葉員。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下潘嫌開車撞開警車並拖行葉員。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/01/19 12:22

    〔記者徐聖倫／新北報導〕22歲潘姓男子身背4條通緝，今日凌晨1時許他開著BMW休旅車違停在新北市新莊區中港一街，新莊警分局新莊派出所巡邏的葉姓、陳姓員警見狀上前準備盤查，不料潘嫌拒絕受檢，葉員為阻止伸手抓住方向盤，潘嫌卻狂踩油門，導致葉員遭拖行百公尺，最終陳員對空鳴2槍示警，潘嫌則棄車逃逸。

    據了解，葉、陳2員今凌晨執行巡邏勤務，經過中港一街時就看見潘嫌將汽車並排違停，嚴重影響交通，於是2員依規定上前盤查。狡猾的潘嫌自知遭到通緝，先是假意配合，趁葉員不注意時猛踩油門，葉員為阻止抓住方向盤，潘嫌則踩著油門不放並試圖將葉員推開，就這樣將葉員拖行約100公尺，葉員最後被甩出車外。

    陳員見狀緊跟在後，看到同事被甩落路邊，立刻掏槍對空鳴2槍示警，潘員這時則棄車徒步逃進小巷，陳員眼見同事倒地趕緊求助119，同時線上警力趕抵追進小巷內，但仍被潘嫌逃跑，現警方已循監視器鎖定潘嫌逃跑路徑，將盡速將潘嫌緝拿到案。

    新莊警分局表示，葉員遭拖行造成小腿脛骨挫傷，另左半身、右手也分別有多處擦挫傷，所幸均未傷及要害，經包紮後已無大礙，待潘嫌到案後，將依妨害公務罪嫌偵辦。

    監視器拍下潘嫌棄車逃逸身影。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下潘嫌棄車逃逸身影。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將潘嫌衝撞現場圍起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將潘嫌衝撞現場圍起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

    葉員遭拖行被送醫，所幸並未傷及要害，經包紮後無大礙。（記者徐聖倫翻攝）

    葉員遭拖行被送醫，所幸並未傷及要害，經包紮後無大礙。（記者徐聖倫翻攝）

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