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    宜蘭市代會主席涉假車禍詐保險金 30萬元交保

    宜蘭市民代表會主席林智勇涉嫌製造假車禍意圖詐領保險金被調查。（圖取自林智勇臉書）

    宜蘭市民代表會主席林智勇涉嫌製造假車禍意圖詐領保險金被調查。（圖取自林智勇臉書）

    2022/01/19 11:53

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕現年48歲宜蘭市民代表會主席林智勇，其灰色奧迪RS7去年6月自撞毀損，卻與宜蘭市民代表會公務車輛製造假車禍，意圖詐領近百萬保險金未果。宜蘭地檢署指揮宜蘭縣調查站偵辦，昨天搜查代表會等多處處所，林智勇依詐欺取財未遂罪嫌30萬元交保，其陳姓助理10萬元交保。記者稍後致電林智勇，但他未接電話。

    林智勇曾任宜蘭市調解委員會委員及主席，32歲那年參選宜蘭市民代表，選上後就被推選為代表會主席，並連續擔任4屆主席，在地方頗有影響力，在臉書上與民眾互動熱絡；他的家人來頭不小，爸爸林李榮華曾任宜蘭縣議員，伯父林榮星則是宜蘭縣議會前議長。

    奧迪RS7購價約740萬元，據悉，林智勇的灰色奧迪RS7因自撞毀損，但修車費近百萬元，且只有投保丙式「車碰車」保險，宜蘭市民代表會公務車輛都有保險，遂與公務車輛製造「追撞假車禍」現場，欲詐領保險理賠；但保險公司察覺有異，事件因此曝光。

    宜檢向宜蘭地方法院聲請搜索票獲准，昨天兵分多路，前往宜蘭市代表會主席辦公室等5地搜索，並傳喚林智勇等共12名嫌疑人及證人說明，今天凌晨約4點全數偵訊完畢，林智勇及其陳姓助理共同向保險公司實施詐領行為，其後疑似察覺有異，撤回保險費申請，仍涉嫌詐欺取財未遂罪嫌，林智勇以30萬元交保，陳姓助理以10萬元交保。

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