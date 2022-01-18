無錯誤！ 最高行政法院去年「裁判零裁更」

司法院長許宗力17日率隊到最高行政法院訪視。（資料照）

2022/01/18 21:43

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院長許宗力17日率一級主管到最高行政法院訪視，最高行院長吳明鴻表示，該院去年並未發生任何一件繕打、誤算等明顯錯誤的案件，「裁判零裁更」，品質良好。許宗力則勉勵法官不要被司法信任度影響，應秉持平常心辦案。

吳明鴻提出書面簡報指出，最高行去年度裁判書因誤寫、誤算或其他等顯然錯誤的裁定更正件數為0件，繼續保持前年以來「裁判零裁更」的良好成績，為司法公信力打造堅實基礎。

請繼續往下閱讀...

其次，去年因無益訟爭事件減少，讓法官更能專注於實體訟爭事件，未結件數創近4年新低。第三，大法庭制度穩健運行，自2019年7月4日至2021年12月止，共作成10則大法庭裁定，除公開於官網「大法庭區」，並編印「最高行政法院大法庭制度之裁判書彙編（一）」，供外界參考。

與會座談的庭長、法官對於許宗力提出諸多建言，例如：行政訴訟法修正雖然朝向「金字塔型訴訟制度」邁進，但現行調辦事法官與實任法官人力比例仍有研議空間，以符合實務需求，提升審判效能。也有法官建議，可以建立利用簡訊主動通知當事人訴訟事件終結的機制。

許宗力親訪法官辦公室，看到堆積如山的案件卷宗，坦言案件持續增長、但審判人力未隨之增加。許宗力也勉勵法官，無論外界對於司法信任度如何波動，仍應秉持平常心努力辦案，司法院也將持續研議各項措施，紓減法官工作負擔。

本次行程由許宗力率領副院長蔡烱燉、秘書長林輝煌及各業務廳處主管至最高行訪視。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法