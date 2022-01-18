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    「街口」收購「愛評網」爆勞資糾紛 創辦人要求給付162萬敗訴

    「愛評網」創辦人葉卉婷向客誠科技提告要求給付162萬元，但北院認定雙方屬委任關係、非僱傭關係，判葉女敗訴。（資料照）

    「愛評網」創辦人葉卉婷向客誠科技提告要求給付162萬元，但北院認定雙方屬委任關係、非僱傭關係，判葉女敗訴。（資料照）

    2022/01/18 18:07

    〔記者溫于德／台北報導〕曾是國內最大飲食資訊互動平台的「iPeen愛評網」，經2次併購後由街口網路接手，「愛評網」創辦人葉卉婷繼續留任，但葉女失業後向被街口收購的客誠科技提告，她認為客誠科技誣指她曠職多日並終止雙方勞動契約，要求給付她資遣費與積欠工資共162萬元。台北地院認定雙方屬委任關係、非僱傭關係，日前判葉女敗訴；可上訴。

    葉女與家人於2006年設立紅谷資訊公司，並開發「愛評網」，紅谷於2017年10月30日被美團點評公司收購後，改由美團點評旗下的客誠科技經營，並留用原本「愛評網」包含葉女在內原本所有員工。不過美團點評2019年3月把客誠科技賣給街口公司。

    葉女主張，客誠科技誣指她多日曠職，終止雙方契約，但她原本就不需要打卡，因此，客誠科技解除契約並不合法，已違反勞基法規定，要求客誠科技給付資遣費與積欠工資共162萬元，同時提供非自願離職證明書。

    客誠科技認為雙方非僱傭關係，並解釋，葉女在客誠科技擔任專業經理人，受領高薪同時執掌營運目標，並獲得獨立裁量權運作愛評網，故葉女並非僅提供勞務，雙方屬於委任關係；另，客誠科技原本借重葉女能力，專業管理愛評網，葉女卻帶頭阻礙資產清點程序，導致雙方信賴關係盡失，客誠科技才終止委任契約。

    北院指出，葉女受聘擔任愛評網專業經理人，負責營運網站、行銷社群與媒體公關等，具有主導愛評網營運策略、經營走向等權限，甚至代表客誠科技與街口洽談收購事宜，可見雙方屬委任關係、非僱傭關係，判葉女敗訴。

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