「松山之亂」檢上訴追加妨害秩序罪 唯一被告：不是特意集結

「松山之亂」唯一被起訴的男子徐權，去年10月被判處6月得易科罰金；松山分局請求檢方上訴，北院二審今開庭，檢方上訴追加妨害秩序罪之「聚眾施強暴」罪名，徐權辯說當下的人都已在現場，並非刻意聚集去松山分局。（資料照）

2022/01/18 17:03

〔記者張文川／台北報導〕去年4月發生的「松山之亂」，10名黑衣人闖入台北市警松山分局中崙派出所鬧事，其中唯一被起訴的男子徐權，因砸毀值班台電腦螢幕被訴，台北地院去年10月採簡易判決依「損壞公務員職務掌管物品罪」將徐男判刑6月得易科罰金；松山分局請求檢方上訴，北院二審今開庭，檢方上訴追加妨害秩序罪之「聚眾施強暴」罪名，徐權辯說當下的人都已在現場，並非刻意聚集去松山分局。

北院一審審理期間，徐權與蕭姓值班警員完成調解，賠償8000元與損壞的電腦螢幕，但松山警分局長陳昭甫之後出庭表明不同意和解，請求法官判處不得易科罰金、應入獄之刑，但法官仍認定已達成調解，但因分局不同意而尚未履行，將徐權依損壞公物罪判刑6月、得易科罰金18萬元。

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松山警分局不服，認為徐權的行為不止涉及妨害公務，還涉及集結3人以上施以強制力，涉犯妨害秩序罪的聚眾施強暴罪，挑釁公權力，並非單純的毀損公物，且徐權犯後未表示道歉和認錯，一審量刑過輕，因此請求檢方提起上訴，以維護警方執法尊嚴。

對於檢警的上訴指控，徐權今庭訊時表示，對妨害公務罪沒有意見，但案發當時的人都已經在現場，並非刻意聚集眾人前往松山分局，沒有妨害秩序行為；至於量刑，徐權認為一審判6個月應屬適當，並未過重，他願意依分局的要求道歉、彌補過錯。

法官詢問檢察官關於松山分局能接受何種道歉與認錯方式，檢察官表示，這方面須請法院通知分局委任代表人到庭表示意見。法官表示下次開庭將請分局派代表到庭說明意見。全案候核辦。

徐權與9名友人去年4月16日凌晨，酒後在松山分局附近騎樓抽菸，時任松山分局楊姓教官路過，穢言喝斥眾人小聲一點，徐等人不知楊的身分，一路追進松山分局樓下的中崙派出所，楊逃到樓上分局，徐等人推倒紅龍柱、高聲咆哮，員警勸阻時，徐抄起鐵椅砸毀螢幕。另9人獲不起訴，另案依違反社會秩序維護法裁罰。

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