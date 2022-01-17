守住阿嬤259萬！中壢警連破2詐騙案逮車手 桃警局長頒獎

桃園市警局長陳國進（左3）今晚專程至中壢警分局頒發獎金，肯定員警積極阻詐及偵辦金融ATM防制刑案的努力，讓人民安心過好年。（記者李容萍攝）

2022/01/17 22:40

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市警察局中壢警分局中壢派出所在銀行行員機警及員警高警覺查證下，連續2天成功攔阻詐騙及逮捕2名車手，除替72歲賴姓阿嬤保住259萬元積蓄，另一詐騙案更因警員敏銳判斷，當場逮捕1名車手，市警局長陳國進今晚專程至中壢警分局頒發獎金，肯定員警積極阻詐及偵辦金融ATM防制刑案的努力，讓人民安心過好年。

中壢所警員王士政、楊明諺昨天深夜執行ATM防制勤務，2人在某銀行中壢分行的無人ATM前，發現23歲顏姓男子拿著金融卡一次領2萬元、一次領9000元，還要繼續提款時，2警上前查問並突破心防，賴坦承自己就是車手，警方訊後將顏男依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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前天下午，中壢所接獲中壢另一家銀行員緊急通報匯款、提款異常，警方線上巡羅警網獲報，火速趕到，查獲30歲巫姓男子準備提領259萬元，巫男辯稱「提領自己累積儲蓄的錢」，警方問及存款及名字等，賴男無法自圓其說，最後坦承自己就是車手。

警方進一步查出匯款人是賴姓阿嬤，調查她接獲冒充台北地檢署檢察官男子指她丈夫涉及人頭帳戶詐騙，如未將款項轉至監管帳戶將被逮捕，她擔心丈夫入獄，依指示匯出300萬元；巫男先在桃園區一家銀行提領41萬元得手，再至中壢某銀行再領巨款被警方逮捕同時凍結帳戶，成功保住賴姓阿嬤259萬元的積蓄。

中壢警分局長蕭欽杰表示，年關將屆詐騙集團花招盡出，民眾若接獲來電自稱政府機關或檢警人員，指稱涉案凍結帳戶，或以網路、簡訊推薦穩賺不賠的投資標的，幾乎都是詐騙手法，應立即撥打165反詐騙專線或向派出所求證，以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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