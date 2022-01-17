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    差點噴飛6000元！騎車翁跟車流要上台74線 警衝百米攔下

    老翁差點就騎上台74線快速道路。（警方提供）

    老翁差點就騎上台74線快速道路。（警方提供）

    2022/01/17 19:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年約70多歲的老翁，前天騎車外出途中竟跟著車流準備上台74線快速道路，巡邏員警唯恐衍生意外急鳴笛示警提醒未果，眼看著老翁已騎到匝道，立即以跑百米速度衝上前攔下，並引導到路旁安全處所告知，而老翁得知差點因此被開罰直慶幸，也感謝員警的及時攔阻。

    台中市第四分局南屯派出所巡佐陳照園、警員張雅惠，當天巡經轄內環中路與五權西路口，見到一名老翁騎車朝台74線快速道路的方向，員警見狀鳴笛示警提醒，老翁疑惑停頓半晌，卻絲毫沒有停車熄火打算，員警眼看著他已騎上環中路匝道口，立即以跑百米速度衝向老翁攔下。

    此時員警才知道老翁要前往烏日，原應走筏子東街，不料行經岔路看到許多車輛都往橋上走，就糊裡糊塗地跟著騎，幸遇員警機警快速反應，化解這一場烏龍。

    老翁驚魂未定說，平常都在南屯區活動，這次因要事臨時要去烏日，卻因不熟悉路況，僅依照路上指標前進，見許多車輛都行駛匝道上橋，便不以為意跟上去，直至巡邏員警及時阻止，才驚覺差點闖禍，員警則告知普通機車不能行駛快速道路，否則違反道路交通管理處罰條例第33條規定，最高可處6000元以下罰鍰。

    老翁聽聞頻頻感謝員警的提醒，除保護用路人安全外，年關將近，幫自己荷包省了一筆支出，算是間接賺到了紅包錢；所長江松泳表示，民眾將普通重機車騎上快速道路，未依標線指示行駛，依照道路交通管理處罰條例第33條規定，可處新台幣3000元至6000元罰鍰，提醒民眾上路前多熟悉路況，謹慎行車，以免釀成意外。

    暖警以百米速度衝上前，在匝道口及時攔下老翁並引導到安全處。（警方提供）

    暖警以百米速度衝上前，在匝道口及時攔下老翁並引導到安全處。（警方提供）

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