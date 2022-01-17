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    首頁　>　社會

    中國提供149萬人民幣介入總統大選 林懷等5人有罪理由出爐

    林懷（白衣者）等5人被認定提供選民人民幣1500元作為機票補助，替韓國瑜與國民黨賄選，今依法判林有期徒刑3年10月，其餘4名被告均1年8月。（資料照）

    林懷（白衣者）等5人被認定提供選民人民幣1500元作為機票補助，替韓國瑜與國民黨賄選，今依法判林有期徒刑3年10月，其餘4名被告均1年8月。（資料照）

    2022/01/17 16:03

    〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理中國介入2020年台灣總統大選案，認定台商林懷等5人為使國民黨候選人韓國瑜當選總統，並促成國民黨順利取得政黨票以提高不分區立法委員席次，以提供機票補助1500元人民幣方式，賄賂具選舉權的選民返台投票，林懷等人共請款人民幣149萬元，痛批5人敗壞選風，今依反總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法，判林懷有期徒刑3年10月、褫奪公權4年。

    至於同案有罪4名被告，包括中華婦女聯合會副秘書長及湖南省衡陽辦事處主任沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君、台商莊桓漳均，均被判刑1年8月、褫奪公權2年。全案仍可上訴。

    北院由審判長黃傅偉、陪席法官劉俊源、受命法官李佳靜組成合議庭，負責審理本案。判決指，林懷為使韓國瑜當選，並促成國民黨順利取得政黨票以提高不分區立法委員席次，提供選民1500元人民幣機票補助，也由莊垣漳散布補助機票訊息，並接受選民登記領取補助。

    莊垣漳、沈斌、蔣明霞、張國君收到機票補助消息後，將機票補助訊息傳送至其他微信群組，並由沈斌將有意領取機票補助的選民，加入「返鄉群」微信群組；經沈斌、蔣明霞、張國君彙整名單後，交由長沙市台協會秘書處聯絡人連上銘統整，故認定5人期約賄選。

    合議庭痛批林懷等5人透過機票補助方式對選民賄選，嚴重敗壞選舉風氣，認定違反總統選舉罷免法第86條、公職人員選舉罷免法中對於有投票權人期約賄賂罪，依法分別判刑。

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