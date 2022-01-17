爸爸做到了！ 他入獄欠孩子一個櫃子「卻還52個」

雲林監獄及環球科技大學幼保系今天分別捐贈雲林家扶中心木櫃及助學金。（記者黃淑莉攝）

2022/01/17 13:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林監獄行銷及木工技能班一名學員因無法給兒子一個櫃子耿耿於懷，典獄長杞炎烈得知後，幫該學員圓夢，把木工班學員的52件木作置物櫃、桌邊櫃全部送給雲林家扶扶助學童，讓孩子可以放置心愛的書籍及玩具。

雲林家扶中心主任廖志文指出，今年雲林監獄送的置物櫃及桌邊櫃背後是一個父親對無法實現孩子心願的愧疚，據了解，這名木工技能班學員的孩子曾希望爸爸能在放寒假時送他一個櫃子，想把心愛的故事書、玩具或其他物品放在裡面珍藏，後因故入監服刑無法做到，一直覺得對不起孩子。

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據指出，該學員加入木工技能訓練班很認真學習，順利完成一個木作櫃子，盼孩子知道「爸爸做到了」！

廖志文說，今年雲林監獄送了12個置物櫃、40個桌邊櫃，典獄長杞炎烈轉達學員們的心聲，希望家扶孩子有一個專屬的櫃子可放置心愛的玩具及書籍，有屬於珍藏自己的祕密的小天地；木工技能班連續5年已送超過500件木工作品，包括衣櫃、兒童椅、小板凳、鞋櫃等。

此外，環球科技大學幼保系同學也把畢業公演「金牙刷」門票收入及師生捐助共計2萬1400元全數捐給家扶中心助學金。

雲林監獄連續5年把行及家具木工技能訓練班學員作品贈送給雲林家扶扶助學童，今年送了52個木櫃及桌邊櫃。（記者黃淑莉攝）

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