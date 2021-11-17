八大鬆綁 新北警方威力掃蕩

新北市警察局今晚執行威力掃蕩，警察局副局長溫枝發到三重督軍，針對八大場所等治安熱點擴大臨檢、路檢。（記者吳仁捷翻攝）

2021/11/17 23:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕疫情趨緩，「八大」場所開放營業，新北市警局今（17日）晚在三重等多處地點威力掃蕩街頭暴力熱點、擴大臨檢治安熱點及不法分子聚集滋事場所，地區警力結合霹靂小組、警犬隊等大陣仗掃蕩、擴檢，遏止街頭暴力，對於發生鬥毆、販毒與槍擊的治安熱點，若不配合警方改善，除強勢臨檢，也將啟動第三方警政，通報市政府公安小組斷水斷電，消滅治安毒瘤。

疫情趨緩，八大等各類營業場所陸續鬆綁，新北警方防範久八大等娛樂場所重開後，衍生治安、公安、聚眾滋事、防疫等問題，新北市警察局副局長溫枝發今晚9時30分起，到三重督導三重警分局執行威力路檢等攻式勤務，針對轄內治安要點、幫派不法分子常聚集、滋事場所列為檢查重點，同步提醒民眾減少不必要、不當群聚。

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新北警局動員三重、新莊、板橋、蘆洲、淡水等警分局警力、保安大隊霹靂小組、交通大隊500餘名警力及警犬隊到治安要點掃蕩，對於聯外道路、交通要道及聯外橋樑，也執行區域聯防擴大路檢，對外封鎖、對內掃蕩臨檢勤務方式，淨化轄區治安環境及遏止街頭暴力聚眾滋事，展現警方打擊犯罪穩定治安決心。

三重警分局長陳永昌說，針對轄區夜店、酒店及KTV等特定營業場所業者宣導約制，要求加強自主安全管理，不能有販毒、槍擊或鬥毆情事；如業者不配合警方將採取強勢作為，把這些店家列為治安要點，採重點式、密集式臨檢，並轉報市政府公安小組斷水斷電，甚至撤照，以示警惕。

新北市警察局今晚執行威力掃蕩，警察局副局長溫枝發到三重督軍，針對八大場所等治安熱點擴大臨檢、路檢。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局今晚執行威力掃蕩，警察局副局長溫枝發到三重督軍，針對八大場所等治安熱點擴大臨檢、路檢。（記者吳仁捷翻攝）

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