11/17 雙贏彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/11/17 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月17日）開獎的第110000275期今彩539，及第110000275期雙贏彩，頭獎雙雙摃龜。

第110000275期雙贏彩中獎號碼為「01、02、08、09、10、12、13、18、19、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共21注中獎，每注可得10萬元；參獎共155注中獎，每注可得500元；肆獎共1650注中獎，每注可得100元。

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第110000275期今彩539中獎號碼為「04、12、17、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共222注中獎，每注可得2萬元；參獎共7861注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1952注中獎，每注可得50元。

第110000275期39樂合彩中獎號碼為「04、12、17、22、24」，四合共21注中獎，每注可得21萬2500元；三合共359注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2223注中獎，每注可得1125元。

第110000275期3星彩中獎號碼為「541」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000275期4星彩中獎號碼為「6921」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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