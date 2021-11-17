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    20歲無照騎士撞上酒駕貨車 摔車遭車輾過傷重不治

    陳男機車被撞得支離破碎，陳父今前往現場釐清事故原因，痛罵貨車駕駛，切入車道未注意，白白葬送一條年輕生命。（記者陳冠備攝）

    陳男機車被撞得支離破碎，陳父今前往現場釐清事故原因，痛罵貨車駕駛，切入車道未注意，白白葬送一條年輕生命。（記者陳冠備攝）

    2021/11/17 19:34

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市昨（16）日晚間發生一起嚴重車禍，20歲陳姓男子騎乘機車行經員集路一段時，一輛貨車突然從路旁切入車道，陳男閃避不及撞上車尾，並摔落到對向車道，一休旅車來不及閃避，當場輾過陳男與機車，現場怵目驚心！陳男經送醫急救於今晨仍傷重身亡。經查張姓貨車駕駛酒側值0.55毫克，但陳男則無照駕駛。全案目前依過失致死罪嫌調查釐清中。

    警方調查，16日晚間22時許，陳男騎乘機車行經員集路一段北上，張男（45歲）則駕駛貨車從一汽車修配廠駛出，張男車輛未禮讓直行車輛，直接切進員集路車道，陳男煞車不及撞上貨車後方，連人帶車摔向逆向車道，導致張姓（53歲）休旅車駕駛來不及閃避，將陳男輾壓過去。

    這起意外事發過程都被路旁監視器拍下，一輛貨車突然從路旁民宅切入只有2線道的員集路北上車道，一輛機車準備快速通過，但仍閃避不及撞上，騎士摔倒南下車道滑行，地面還刮出長長火花，第一台車輛發現瞬間閃過，但第二台車卻來不及煞車，直接輾過騎士跟機車，車子還彈跳了一下，機車被撞得零件四散，陳男則倒地不起，貨車等駕駛得知闖禍立刻靠邊停車，上前關心騎士安危。

    員林警方表示，事故後警消立刻將騎士送醫，陳男頭部及肢體有多處重傷，經搶救一夜後，17日上午仍傷重不治。

    警方指出，張姓貨車駕駛酒側值達0.55毫克，另一張姓休旅車駕駛酒側值為零，而死者陳男為無照駕駛。警方也說，經初步調查，張姓貨車駕駛酒後駕車及起步駛入車道未注意車道中的行駛車輛，導致發生擦撞事故，已違反公共危險罪責，而休旅車駕駛則是未注意車前狀況，訊後兩人依過失致死等罪嫌法辦。

    據了解，陳男從小父母離異，與阿嬤相依為命，他從高一就開始到菜市場打工，每月賺取的薪資都拿5000元給阿嬤，相當孝順，當晚事故後，陳男父親從台中趕回，阿嬤也在病房祈禱守候，最後卻等到白髮人送黑髮人，令人唏噓。陳父則痛罵貨車駕駛，切入車道未注意，白白葬送一條年輕生命。

    陳男從高一就開始到菜市場打工，每月賺取的薪資都拿5000元給阿嬤，相當孝順。（翻攝陳男臉書）

    陳男從高一就開始到菜市場打工，每月賺取的薪資都拿5000元給阿嬤，相當孝順。（翻攝陳男臉書）

    路口監視器拍到，貨車突然切入車道，後方機車來不及閃避摔車，滑到對向車道，騎士因而遭車輛輾過遭受重傷而不治。（翻攝畫面）

    路口監視器拍到，貨車突然切入車道，後方機車來不及閃避摔車，滑到對向車道，騎士因而遭車輛輾過遭受重傷而不治。（翻攝畫面）

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