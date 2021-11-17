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    首頁　>　社會

    孫道存72歲癌逝 台北監獄證實接獲死訊

    名媛孫芸芸的父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存保外就醫，今天凌晨過世，享壽72歲。台北監獄對此證實。（資料照，記者錢利忠攝）

    名媛孫芸芸的父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存保外就醫，今天凌晨過世，享壽72歲。台北監獄對此證實。（資料照，記者錢利忠攝）

    2021/11/17 18:29

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕名媛孫芸芸的父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，被判刑4年3月入監，今年10月因惡性腫瘤惡化申請保外就醫，孰料傳出今天凌晨逝世，享壽72歲。台北監獄對此證實，已接獲通知，將等家屬提供死亡證明書，報請矯正署結案。

    北監表示，孫道存今年10月1日因惡性腫瘤惡化，申請保外就醫，日前依保外規定定期訪視時，他還正在接受治療，今接獲家屬通知孫道存病逝，後續將等家屬提供死亡證明書，報請矯正署結案。

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