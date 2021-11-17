假博弈詐財3個月下注金上億 刑事局查獲5處機房

警方查扣電腦主機、電腦螢幕、手機、人頭網路卡、儲存裝置、監視器與現金33萬8500元等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2021/11/17 16:14

〔記者邱俊福／台北報導〕以預測歐洲足球賽分數為賭注的「假博弈詐財」集團，對外招攬民眾下注，且故意以可賭正確比數，或者「正確比分以外」的所有比分，就可贏錢的賭法，營造被害人贏面大的誘因，讓其投注大量金錢，再以停權不出金方式，加以坑殺。刑事局經多日追查，於嘉義市西區將5處機房搗破，逮捕張等11人送辦，初步清查近3個月下注金達高達上億元。

今年年中，刑事局偵查第四大隊第三隊接獲報案，指稱嘉義市某商辦大樓疑似從事非法工作，經多月埋伏、跟監蒐證，發現該處為經營「假博弈詐財」集團，主要博弈的標的為在歐洲進行的足球賽事，以每場的雙方比賽分數對賭，且除在該商辦大樓設立詐欺機房，尚有承租其他民宅做為機房據點。

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該集團為能吸引大量賭客下注，採「波瞻」及「反波瞻」的投注玩法，波瞻是正確預測一場足球比賽中的「正確比賽分數」，反波瞻即是投注「正確比分以外」的所有比分，因此看似勝率相當高，初期也確實能夠獲利，待賭客投入大量資金，再以假分析師帶領下單、停權不出金等方式，坑殺被害人。

警方長期蒐證後，本月8日兵分多路前往嘉義西區5處機房查緝，逮捕張等11人，並查扣電腦主機、電腦螢幕、手機、人頭網路卡、儲存裝置、監視器、分享器、存摺、金融卡、斷電遙控器、U盾與現金33萬8500元等大批贓證物，依法移送檢方偵辦。

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