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台中破獲號稱「亞洲最大娛樂網站」 1年賭資65億元

此簽賭網站號稱是「亞洲最大娛樂網站」。（記者張瑞楨翻攝）

此簽賭網站號稱是「亞洲最大娛樂網站」。（記者張瑞楨翻攝）

2019-10-31 12:09:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方從本月22日起，連續7天執行賭博查緝，剷除總統、立委選前的選舉賭盤，其中，中市四分局偵查隊意外查獲網路簽賭集團，近一年來投注賭資竟高達65億餘元，警方逮捕楊姓現場負責人與工作人員3人，他們不配合調查，拒絕透露利潤多寡，此簽賭集團號稱「亞洲最大娛樂網站」、「亞洲最大彩票平台」，網路伺服器放置地點仍不明，辦公室則為於台中市南屯區不起眼的小公寓，警方依賭博罪嫌偵辦中。

依中市警局刑警大隊統計，第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉將屆，警政署要求各縣市警局加強剷除選舉賭盤盤口，淨化選前風氣，中市警局從本月22日起執行7天「查緝賭博專案行動」，出動886名警力、掃蕩處所97處，共查獲職業賭場4件41人、六合彩簽賭23件27人、運動簽賭5件10人、網路賭博36件126人、其他12件85人，合計查獲80件289人、現場查扣賭金計20萬1600元，但這些賭博都不是選舉賭盤。

其中，簽賭金額最高的是中市四分局偵查隊與刑事警察局，共同偵破的一個網路簽賭集團，該集團有四個主要的簽賭網站，分別是「極速娛樂城」、「極速彩樂園」、「極速國際」、「潮泰娛樂城」，他們還在網站上誇言自己是「亞洲最大娛樂網站」、「亞洲最大彩票平台」。

警方從電腦查到的帳冊中統計，此四個簽賭網站從去年10月起架設，至本月22日被查獲為止，總計約1年時間，投注金額依序為55億餘元、7億9000餘萬元、2億6000萬餘元與400餘萬元，合計高達65億6700餘萬元，金額相當驚人。

四分局偵查隊指出，此集團的網路伺服器架設地點仍調查中，管理網站的辦公室，隱身於中市南屯區大光街一處10多坪狹小的公寓內，現場負責人楊男（40歲）與員工共3人，不願吐露簽賭金額、利潤等細節，警方是從電腦的帳冊中，統計出上述金額。

警方偵辦發現，此簽賭集團的「金流」，包括賭客簽賭（需先加入會員）賭資，以及贏得彩金的派發，都是透過數十個人頭銀行帳戶與線上轉帳匯款，警方共查扣電腦主機5臺、金融卡等電子憑證等證物一批，依賭博罪偵辦中。

簽賭網站用獎金等手段，吸引賭客投注。（記者張瑞楨翻攝）

簽賭網站用獎金等手段，吸引賭客投注。（記者張瑞楨翻攝）

警方統計的投注金額，總計高達65億餘元。（記者張瑞楨翻攝）

警方統計的投注金額，總計高達65億餘元。（記者張瑞楨翻攝）

簽賭網站的賭博方式琳瑯滿目，包括賽車等賽事，或撲克牌等。（記者張瑞楨翻攝）

簽賭網站的賭博方式琳瑯滿目，包括賽車等賽事，或撲克牌等。（記者張瑞楨翻攝）

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