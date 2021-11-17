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    大白天尿襲駕駛！竹市潑尿怪客 檢火速起訴要求從重量刑

    持穢物的莊男被監視器拍到。（記者蔡彰盛翻攝）

    持穢物的莊男被監視器拍到。（記者蔡彰盛翻攝）

    2021/11/17 14:54

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市南大路14日發生民眾開車遭當街潑尿案，竹市警方迅速逮到莊姓嫌犯後，新竹地檢署昨立即由檢察官完成訊問，火速於1個工作日偵查終結，今以莊男涉犯刑法強暴公然侮辱罪嫌提起公訴，並請求法院從重量刑。

    檢方調查，30歲莊男14日中午12點多，騎乘普通重型機車上路，隨機尋找下手目標，在不特定人得以共見共聞的竹市南大路，利用駕駛人停等紅燈機會，先徒手敲打鄭姓男子駕駛的自用小客車右前車窗玻璃，示意搖下車窗。

    鄭男搖下右前車窗玻璃之際，莊男趁其不備，即持事先備妥，裝有濃厚尿騷味不明穢物的白色容器，朝鄭男車內潑灑，致鄭男身上及車內物品因而沾染不明穢物，以此強暴方式，貶損鄭姓民眾名譽、人格地位及社會評價。嗣經新竹市警察局第三分局循線逮捕莊男。

    檢方認為莊男所為，係犯刑法以強暴犯公然侮辱罪嫌。針對犯行，檢察官請求法院審酌莊男事先備妥惡臭難聞之不明穢物，又在道路上隨機擇定下手對象方式，持不明穢物向有人所在車內潑灑，嚴重影響用路人行車安全，造成社會大眾恐慌，建請院方從重量刑，以資懲儆。

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