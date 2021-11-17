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    首頁　>　社會

    休旅車五楊高架突自燃成火燒車 濃煙密布幸無人傷亡

    國道1號五楊高架道南下43.2公里過泰山轉接道往桃園路段，今天上午發生一起火燒車事故，所幸無人傷亡。（記者陳恩惠翻攝）

    國道1號五楊高架道南下43.2公里過泰山轉接道往桃園路段，今天上午發生一起火燒車事故，所幸無人傷亡。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/11/17 13:21

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕國道1號五楊高架道南下43.2公里過泰山轉接道往桃園路段，今天上午發生一起火燒車事故，所幸中年男駕駛及時逃生，並未造成人員傷亡；國道公路警察局表示，這起事故發生在上午11點10分，有許多駕駛打電話報案，表示國道1號南向43公里處，有輛白色休旅車的車頭突然燒起來，駕駛停靠路肩無礙；由於風勢助燃，導致高架段外側車道佈滿濃煙，當下立刻封閉外側車道，新北市消防局據報趕往，火勢在中午12點5分撲滅，至於起火原因仍待進一步調查。

    國道警方表示，56歲黃姓男子上午駕著白色休旅車，行經國1五楊高架南下43公里處，發現車頭前方突然有陣陣濃煙冒出，於是趕緊將車向外側行駛，並停在43.2公里處的路肩，才剛下車察看，車頭就竄出火苗，逐漸燃燒。

    國道警方據報，立刻派遣線上巡邏車前往，同時通知交控中心、工務段緩撞車前往協助，以及119前往滅火，由於車輛占用外側路肩，現場濃煙瀰漫一度阻礙行車視線，當下封閉外側車道禁止通行，導致車輛回堵百公尺，所幸火勢在11點55分獲得控制，於中午12點5分完全撲滅，不過車子已燒得幾乎只剩車架，起火原因待查。

    新北市消防局獲報趕到時，休旅車的車頭已全面燃燒。（記者陳恩惠翻攝）

    新北市消防局獲報趕到時，休旅車的車頭已全面燃燒。（記者陳恩惠翻攝）

    由於濃煙密布影響行車視線，國道警察立刻封閉外側車道並在場警戒。（記者陳恩惠翻攝）

    由於濃煙密布影響行車視線，國道警察立刻封閉外側車道並在場警戒。（記者陳恩惠翻攝）

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