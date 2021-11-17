婦安眠藥量超過健保上限冒用兒女健保卡 4醫涉包庇獲緩起訴

台北地檢署考量4名醫師均認罪，予以緩起訴，4人共需支付國庫80萬元處分金。至於涉冒用兒女身分求診的蘇婦，則被依詐欺得利罪起訴。 （資料照）

2021/11/17 11:49

〔記者錢利忠／台北報導〕景美醫院4名醫師替蘇姓婦人看診，明知她用健保看診領取的安眠藥已超過上限，卻疑似不堪蘇姓婦人哀求，竟同意她冒用兒子及女兒的健保卡就醫，再開安眠藥給她，事後遭蘇婦兒子檢舉才曝光；台北地檢署考量4名醫師均認罪，予以緩起訴，4人共需支付國庫80萬元處分金。至於涉冒用兒女身分求診的蘇婦，則被依詐欺得利罪起訴。

檢方調查，自2018年5月11日開始，蘇婦明知自己已超過健保所核可的安眠藥物領取上限，她為藉藥物入眠，涉嫌持其兒、女的健保卡，先後21次前往景美醫院就診，哀求醫師開安眠藥給她。

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包括曾當過該醫院院長的陳姓醫師，以及沈姓、鍾姓、李姓等合計4名醫師，竟分別接受蘇婦的哀求，明知她涉嫌冒用兒女的健保卡就診，還開立不實的就醫紀錄明細，上傳健保系統申報健保費用，造成健保根據「虛報金額」，共核撥8162元給該家醫院，蘇婦則以此手法濫用健保，少支付自費金額。

全案起源於蘇婦兒子以為自己的健保卡被盜用，報案之後，這才驚覺盜用者竟是自己的母親，進而追出景美醫院4名醫師，涉嫌包庇蘇婦以兒、女的健保卡就醫等不法情事。

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