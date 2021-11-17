變態狼穿女用絲襪內褲 性侵妙齡女猛問「我性感嗎？」

情境照。

2021/11/17 10:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕有竊盜前科的54歲洪姓男子，去年12月持剪刀入侵出租套房行竊，卻見女子小芳剛起床，他綑綁小芳強盜時，見衣櫥內有小芳的私人衣物，遂「性起」穿上女用絲襪、內褲與洋裝，還抹小芳的香水，逼問「我這樣漂亮嗎？性感嗎？」，之後猥褻侵害小芳，直到小芳同事敲門，洪男才爬窗逃逸，犯案時間達2小時，一、二審法院依強盜、強制性交等罪名，重判徒刑16年10月，可上訴三審。

判決書指出，洪姓男子去年12月8日上午8時許，持剪刀爬窗戶，入侵一處出租套房行竊，見套房內22歲年輕女子小芳仍躺在床上，聽到聲響起身查看，驚見洪男從窗戶跳下來，嚇得失聲尖叫，洪男持剪刀抵住小芳脖子，宣稱「我已經殺掉2個人，妳乖乖配合」。

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被洪男用襪子塞住嘴巴，用電線綑綁雙手的小芳，不敢輕舉妄動，洪男逼問值錢東西在哪裡，並翻箱倒櫃取走金手鍊、現金1000餘元，沒有使用的肥皂3塊，就在翻找值錢物品時，見小芳的衣櫥內的絲襪、洋裝、內褲，竟一時「性起」，穿上小芳的絲襪、內褲與洋裝，抹上小芳的香水，再跨坐小芳身上追問「我這樣漂亮嗎？性感嗎？」

小芳見此變態之舉，嚇得難以言語，洪男用小芳的內衣，蒙住小芳的眼睛，抓小芳的手，摸洪男自己的下體，小芳驚呼「我不敢，很噁心」，洪男翻找垃圾桶，意外找到一個已經使用過的保險套，遂用保險套套在小芳手指，抓小芳的手指，塞入洪男自己的肛門內。

之後，洪男又撫摸與性侵害小芳，上午10時許，洪男逞慾結束，開始清理現場，他打算把可能沾上自己毛髮皮屑或體液的東西，亦即小芳的內褲、絲襪與洋裝等物品，全打包帶走湮滅證據，再用床單擦拭現場，床單再拿去泡水，不料，小芳的女同事卻到套房敲門找人，洪男迅速爬窗逃離，事隔3天後，警方逮捕洪男，小芳香水的滾珠上，化驗出洪男的基因。

洪男承認入侵套房行竊，但沒有偷現金，竊得的金項鍊已變賣2萬餘元，他承認取走香皂，卻辯稱是小芳送他，至於猥褻部分，他也辯稱是不小心碰到，性侵害則全盤否認，台中地院與台中高分院都不採信辯詞，認為他惡行長達約2個多小時，造成小芳身心難以回復的傷害，且一再飾詞狡辯，毫無悔意，犯後態度惡劣，判處徒刑16年10月，可上訴。

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