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    高雄老翁台東山區車燒毀人失蹤19天 家屬懸賞10萬盼奇蹟

    高雄王姓老翁騎機車到台東利嘉山區失蹤，各方尋找19天仍找不到。（ 家屬提供）

    高雄王姓老翁騎機車到台東利嘉山區失蹤，各方尋找19天仍找不到。（ 家屬提供）

    2021/11/17 09:02

    〔記者黃明堂／台東報導〕高雄一名62歲男子王順德，上月30號獨自從高雄仁武騎機車到台東，說要找住在檳榔園工寮的朋友，結果機車燒毀在卑南鄉利嘉林道路旁，人卻失蹤了！台東縣消防局和利嘉巡守隊合力在山區仔細搜尋，仍無王男蹤跡。家屬仍沒放棄，輪班在山區搜尋，今天懸賞10萬元，希望民眾幫忙協尋，期盼有奇蹟出現。

    監視器拍下王姓男子的身影，最後出現在利嘉林道上的長尾尖儲種子園外面，王男打著赤腳，左手拿錢包，右手抓著一柄檳榔穗，右腳底疑似受傷，走起路來一跛一跛。

    另一支監視器稍晚又拍到，王男在路旁的水龍頭喝水，喝完水又獨自徒步離開。

    住在高雄的王姓男子，10月底騎車到台東說要上山找朋友之後，就被發現機車燒毀人失蹤，失蹤前還曾被利嘉巡守隊員遇見，兩人還有對話，但隔天就人間蒸發。

    台東縣消防局與利嘉巡守隊遍尋不著，家屬也找了民間搜救隊協尋，還找來了搜救犬，仍然沒有找到人。眼看著官方跟民間搜救都要告一段落，家屬除了親戚間輪流上山尋找之外，今天更發出懸賞，只要在協助山區平安尋獲王男，家屬將致送10萬現金，如果是尋獲遺體，家屬也會重金酬謝，希望透過更多民間力量，早日水落石出。

    高雄王姓老翁騎機車到台東利嘉山區失蹤，各方尋找19天仍找不到。（ 家屬提供）

    高雄王姓老翁騎機車到台東利嘉山區失蹤，各方尋找19天仍找不到。（ 家屬提供）

    高雄王姓老翁騎機車到台東利嘉山區失蹤，各方尋找19天仍找不到。（ 家屬提供）

    高雄王姓老翁騎機車到台東利嘉山區失蹤，各方尋找19天仍找不到。（ 家屬提供）

    高雄王姓老翁失蹤前騎機車在台東山區被監視器拍下的畫面。（ 家屬提供）

    高雄王姓老翁失蹤前騎機車在台東山區被監視器拍下的畫面。（ 家屬提供）

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