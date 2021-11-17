陸軍上尉連長猥褻5同袍 摸屁溝、抓小鳥、拔陰毛…29罪併發

上尉連長涉猥褻同袍，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2021/11/17 07:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍裝甲旅上尉連長阿國（化名），被控半年內在高雄、屏東等營區或民宿，涉嫌接連強制猥褻五名同袍，包括摸屁股、抓小鳥、拔陰毛等行為，共犯29罪，被高雄高分院各判處有期徒刑7月，併執行刑1年8月，可上訴。

判決書指出，被告阿國2012年7月初，開始服常備軍官役，並於2019年2月至7月間，擔任陸軍裝甲旅砲兵營某連上尉連長期間，在屏東縣恆春民宿、車城鄉營區寢室、高雄市岡山區營寢室等處，涉嫌侵犯2名下士、2名中士及1名士兵等共5人。

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阿國涉嫌強制猥褻時，被害人均出言阻止，並伸手攔阻，竟被對方喝令不准動而得逞，其玷辱手法包括強吻臉部、撫摸屁溝、伸進褲內強抓小鳥，甚至強拔陰毛，造成被害人身心受創，有人甚至一度想自殺。

案經憲兵隊報請橋頭地檢署偵辦並起訴，阿國開庭辯稱，大家把拔陰毛戲稱「炸毛」，手伸進屁股縫戲稱「刷卡」，相互抓下體嬉戲，否認有猥褻行為。

橋頭地院法官據被害人指證歷歷，並有心理創傷，認定阿國觸犯29罪，依強制猥褻罪各處有期徒刑8月，併執行2年徒刑，他不服上訴高雄高分院，合議庭法官審酌他與部分被害人和解，並遭撤職除役，各處徒刑7月，併執行刑1年8月。

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