大火夜襲！ 新店停業鐵皮工廠火煙竄天

新北市新店區新潭路一段鐵皮木材工廠16日深夜失火，所幸無人在內，火勢也未延燒隔壁汽修廠。（記者闕敬倫翻攝）

2021/11/16 23:55

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市新店區新潭路一段鐵皮木材工廠16日深夜失火，現場冒出濃烈火煙，燃燒面積約達300平方公尺。消防人員獲報馳援灌救，火勢目前已受控制，所幸廠內無人，也未延燒隔壁汽修廠，起火原因仍待調查釐清。

16日深夜10點40分左右，新店新潭路一段停業工廠起火，黑煙、烈焰直竄天際，差點延燒隔壁汽修廠。

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新北消防四大隊趕抵滅火，緊急控制火勢，所幸無人受困，也未波及汽修廠內可燃氣瓶。

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