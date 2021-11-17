北市41家八大行業復業 警恢復常態性強勢臨檢

有女陪侍八大行業復業，台北市中山分局警方深夜大陣仗到酒店等營業場所強制臨檢。（記者劉慶侯攝）

2021/11/17 00:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕16日凌晨零時起，國內八大行業獲得審核過關者得以全面恢復營業。台北市目前有41家酒店、酒吧、舞廳申請核准，但仍有約10家因缺少人手，處於「暫停營業」的觀望態度。台北市警局為防制民眾報復性消費發生酒後滋擾事件，及合於規定的業者有「違法偷渡不合規定顧客」消費情形，造成疫情破口，即日起通令轄管警分局全面恢復常態性強勢臨檢勤務。

此外，台北市警察局為達到警示業者和有意違法違規飲酒民眾的注意，今（17）日凌晨零時起，動員執勤警力會同聯檢小組人員，針對轄內營業所進行大規模臨檢，並針對民眾有無持「小黃卡」進入特種行業場合消費作稽查。若查獲有違規業者和民眾，將通報市府相關單位開罰。

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中央疫情指揮中心防疫措施逐步放寬後，本月2日起有條件開放無陪侍的酒店、茶室、餐酒館、夜店等八大行業開放營業，至於有女陪侍的特種八大行業，則自11日可提出復業申請，只要符合規定和檢視合格者，才可在16日營業，未過關者得需復檢直至合格，才得允營業。

警方說，復業業者除必需通過消防安檢合格外，所有員工必需有接種一劑的疫苗紀錄，並有三日內核酸檢測結果登錄，此外，進入消費的民眾，必需持有曾接種疫苗的「小黃卡」供警方或市府聯檢小組稽查。

據了解，目前台北市政府根據業者申請文件，並經過聯檢小組派員檢視營業現場後，中山區、大安區以及信義區、松山區、萬華區、大同區，總共計有41家酒店、酒吧、舞廳申請核准，但，其中約有10家仍處於「尚未營業」。另有數十家仍待市府復檢。

台北市警察局說，為防制部分核准可營業的大型特種營業場所，發生報復性消費導致民眾酒後糾紛情事，或是業者為增加營消違規收容不符防疫規定的顧客，警方自今日凌晨起，採定期和不定期突檢方式，全面動員至各營業場合臨檢，並配合市府協助稽查業者實聯制落實情形，及向在場民眾及業者宣導確實遵守防疫規定。

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台北市中山分局警方大陣仗到酒店等營業場所強制臨檢。（記者劉慶侯攝）

消防人員也到酒店等營業場所安檢。（記者劉慶侯攝）

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